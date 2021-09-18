۸۲ درصد از فرهنگیان چهارمحال و بختیاری واکسن کرونا دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، فرحناز قائدامینی پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه والدین باید با مشکلات برگزاری کلاس غیرحضوری آشنا شوند، عنوان کرد: دانش آموزان به دلیل کلاس‌های غیرحضوری دچار افسردگی شده و این مسئله موضوع بی‌اهمیتی نیست.

مدیرکل آموزش‌وپرورش چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه مدارس تلویزیونی امسال هم فعالیت می‌کند، گفت: آموزش مدارس از اول مهر به‌صورت آنلاین بوده اما کلاس‌های حضوری از آبان ماه آغاز می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه ۸۲ درصد فرهنگیان چهارمحال و بختیاری واکسن کرونا دریافت کردند، اظهار کرد: برنامه‌ریزی لازم به‌منظور واکسیناسیون دانش آموزان از نیمه نخست سال تحصیلی انجام‌شده است.

قائدامینی با اشاره به اینکه از ماه گذشته توزیع لوازم تحصیلی میان دانش آموزان نیازمند چهارمحال و بختیاری شروع‌شده است، ادامه داد: تجهیزاتی با اعتبارات غیردولتی تهیه و در اختیار مدارس قرارگرفته است.

وی به نظارت و بازرسی از مدارس استان اشاره کرد و ادامه داد: این بازرسی‌ها به‌منظور بررسی آمادگی مدارس برای شروع سال تحصیلی جدید ادامه دارد.

ثبت‌نام مدارس بر اساس کد پستی

مدیرکل آموزش‌وپرورش چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه دانش آموزان از سرویس مدارس استفاده نکنند، اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی تنها برای پایه‌های جدید می‌تواند لباس تعیین شود.

قائد امینی ثبت‌نام مدارس را بر اساس کد پستی عنوان کرد و افزود: ساعات فعالیت مدارس در چهارمحال و بختیاری تغییر نمی‌کند اما در مدارسی که شرایط لازم را ندارند با صلاحدید مسئولان تغییرات لازم اعمال می‌شود.

وی با بیان اینکه مشکل نیروی انسانی، تجهیزات و فضای آموزشی در چهارمحال و بختیاری وجود دارد، تصریح کرد: این استان با کمبود هزار و ۸۰۰ معلم روبه‌رو بوده که تلاش می‌شود با استفاده از معلمان حق‌التدریس، افزایش ساعات معلمان و استفاده از معلمان بازنشسته این موضوع مدیریت‌شده است.

۲۰۰ هزار دُز واکسن برای واکسیناسیون دانش آموزان نیاز است

مدیرکل آموزش‌وپرورش چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ۲۰۰ هزار دُز واکسن برای واکسیناسیون دانش آموزان نیاز است، گفت: ۶۲۰ معلم به‌صورت داوطلبانه در تابستان امسال در مناطق محروم چهارمحال و بختیاری اقدام به آموزش دانش آموزان کرده‌اند.

قائد امینی با بیان اینکه آموزش باید نظام‌مند باشد، تصریح کرد: تمام فعالیت‌های آموزشی در کلاس غیرحضوری باید در ساعات اداری انجام شود.

وی افزود: ۷۵ درصد از دانش آموزان چهارمحال و بختیاری با نرم‌افزار شاد ارتباط کامل دارند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه فضای مجازی در دوران آموزش حضوری به‌عنوان یک فضای کمک‌آموزشی فعالیت خود را ادامه می‌دهد، گفت: سال گذشته بیش از ۱۲ میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان برای دانش آموزان چهارمحال و بختیاری تجهیزات خریداری‌شده است.

۲۰۰ مدرسه بدون اینترنت در چهارمحال و بختیاری

قائدامینی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: ۲۰۰ مدرسه در چهارمحال و بختیاری از شبکه مخابراتی و اینترنتی بی‌بهره هستند.

وی با اشاره به اینکه اطلس دانش‌آموزی در سال گذشته تهیه‌شده است، عنوان کرد: استفاده از نرم‌افزار شاد برای دانش آموزان و معلمان رایگان است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه ترک تحصیل در استان بالا زیاد نیست، تصریح کرد: بیشترین ترک تحصیلی در مناطق عشایری استان بوده است.

قائد امینی به ایرادات شبکه شاد در سال گذشته اشاره کرد و ادامه داد: ایرادات شبکه شاد برای سال تحصیلی جدید رفع شده است.

وی با بیان اینکه کیفیت آموزش مجازی پایین‌تر از آموزش حضوری است، اظهار کرد: محتوای آموزشی پایه سوم ابتدایی توسط نیروهای چهارمحال و بختیاری برای کشور تولیدشده است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش چهارمحال و بختیاری به نواخته شدن زنگ شکوفه‌ها در ۳۱ شهریور اشاره کرد و گفت: امسال برخلاف سال‌های گذشته زنگ شروع مدارس در یکی از مناطق محروم چهارمحال و بختیاری نواخته می‌شود.