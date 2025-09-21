به گزارش خبرگزاری مهر، حمید یزدانی، مدیرکل دفتر آموزش دوره اول متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش، به تشریح برنامه‌ها و اقدامات این وزارتخانه در آغاز سال تحصیلی جدید پرداخت و با تأکید بر نگاه همه‌جانبه و تمام ساحتی به آموزش‌وپرورش، بیان کرد که در کنار اهداف آموزشی، به جنبه‌های پرورشی و فرهنگی نیز توجه ویژه‌ای شده است.

یزدانی با اشاره به اهمیت هوش مصنوعی در آموزش، از تربیت یک میلیون دانش‌آموز کدنویس خبر داد و افزود: این اقدام، مقدمه‌ای برای تحقق منویات مقام معظم رهبری در زمینه هوش مصنوعی است.

وی همچنین از برگزاری اعتکاف دانش‌آموزی در ماه رجب خبر داد و تأکید کرد که این برنامه، مقدمه‌ای برای ماه شعبان و مدرسه مهدوی خواهد بود.

مدیرکل دفتر آموزش دوره اول متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش، با اشاره به اهمیت فناوری در آموزش، از راه‌اندازی سامانه شاد (شبکه آموزش دانش‌آموزی) خبر داد و خاطرنشان کرد: این سامانه، زیرساخت لازم برای آموزش مجازی را فراهم کرده است. معلمان در زمینه فناوری‌های نوین، روش‌های تدریس و سنجش به‌روزرسانی شده‌اند چرا که معلمان، نقش کلیدی در تحقق اهداف آموزشی و پرورشی دارند.

یزدانی به اهمیت مشارکت دانش‌آموزان در امور مدرسه اشاره کرد و از اجرای طرح شورای دانش‌آموزی خبر داد و گفت: در این طرح، دانش‌آموزان در نقش مدیر، معاون و معلم، به رفع مشکلات هم‌کلاسی‌های خود می‌پردازند.

یزدانی همچنین به برنامه‌های وزارت آموزش‌وپرورش برای مناطق کم‌برخوردار اشاره کرد و از تجهیز مدارس شبانه‌روزی در این مناطق خبر داد.

وی افزود: در این مدارس، علاوه بر آموزش، به نیازهای جسمانی، روحانی و روانی دانش‌آموزان نیز توجه شده است.

مدیرکل دفتر آموزش دوره اول متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش، با قدردانی از زحمات معلمان و کارکنان وزارت آموزش‌وپرورش، تأکید کرد که این وزارتخانه، با برنامه‌ریزی دقیق و منسجم، در مسیر تحقق اهداف آموزشی و پرورشی گام برمی‌دارد.

یزدانی با اشاره به حمایت‌های دولت چهاردهم از آموزش‌وپرورش، از برگزاری مستمر جلسات با حضور رئیس‌جمهور و وزیر آموزش‌وپرورش خبر داد و یادآور شد: این جلسات، نشان‌دهنده اهمیت آموزش‌وپرورش در دولت است.

همچنین ۱۵ هزار معلم جدید در سال تحصیلی جدید جذب شده‌اند و این اقدام، در راستای تقویت بنیه آموزشی مدارس انجام شده است.

یزدانی به اهمیت عدالت آموزشی اشاره کرد و از برنامه‌های وزارت آموزش‌وپرورش برای کاهش شکاف آموزشی بین مناطق مختلف کشور خبر داد و گفت: در این راستا، مدارس شبانه‌روزی در مناطق روستایی و کم‌برخوردار تقویت شده‌اند و دانش‌آموزان این مناطق، از امکانات آموزشی و پرورشی برخوردار شده‌اند.

یزدانی تأکید کرد که آموزش‌وپرورش، با نگاه همه‌جانبه و تمام ساحتی، در مسیر تحقق اهداف آموزشی و پرورشی گام برمی‌دارد و با مشارکت دانش‌آموزان، معلمان و خانواده‌ها، به دنبال ایجاد محیطی پویا و خلاق برای یادگیری است.