به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عسکری‌فرد عصر دوشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: بیماری تب‌برفکی از مهم‌ترین بیماری‌های ویروسی دام است که هفت سویه دارد و سه سویه آن سال‌هاست در کشور بومی بوده و تحت برنامه‌های واکسیناسیون و کنترل دامپزشکی قرار دارد.

وی افزود: در روزهای اخیر سویه‌ای جدید و وارداتی از این بیماری در کشور شناسایی شده که قدرت سرایت بسیار بالایی دارد و برخلاف سویه‌های قبلی قابلیت انتقال به گاومیش‌ها نیز مشاهده شده است.

به گفته او، این موضوع حساسیت دستگاه‌های متولی را افزایش داده و اجرای فوری اقدامات پیشگیرانه در خوزستان را ضروری کرده است.

مدیرکل دامپزشکی خوزستان اعلام کرد: با ابلاغ آماده‌باش به واحدهای تابعه، چند اقدام کلیدی در دستور کار قرار گرفته است که شامل تکمیل واکسیناسیون دام‌ها با واکسن‌های مؤثر بر سویه جدید، پایش مستمر واحدهای دامی و گزارش فوری علائم مشکوک، اعمال محدودیت در جابه‌جایی و ورود دام به استان و تقویت عملیات ضدعفونی در دامداری‌ها و میادین دام است.

عسکری‌فرد با اشاره به نقش دامداران در کنترل بیماری گفت: مشاهده علائمی مانند تاول دهانی و سم، ریزش بزاق، تب یا لنگش باید بلافاصله به شبکه دامپزشکی گزارش شود تا از گسترش بیماری و وارد شدن خسارات اقتصادی سنگین جلوگیری شود.