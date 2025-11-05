آخرین وضعیت بیماری تب برفکی در خوزستان بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عسکری‌فرد مدیرکل دامپزشکی استان خوزستان پیش از ظهر امروز چهارشنبه در این جلسه ضمن تشریح آخرین وضعیت شیوع بیماری تب برفکی در بخش‌های مختلف استان، از تداوم اقدامات پیشگیرانه و روند واکسیناسیون دام‌ها خبر داد و گفت: دامپزشکی خوزستان در تلاش است با تأمین واکسن، مواد ضدعفونی‌کننده و اجرای عملیات بهداشتی در دامداری‌ها، زنجیره انتقال بیماری را به‌طور کامل قطع کند.

وی با تأکید بر اهمیت تأمین به‌موقع منابع مالی افزود: برای تداوم واکسیناسیون گسترده و پوشش کامل دام‌های بومی و صنعتی، نیاز فوری به تخصیص اعتبارات از سوی دستگاه‌های اجرایی و سازمان مدیریت احساس می‌شود. هرگونه تأخیر، خطر گسترش بیماری را دوچندان می‌کند.

بر اساس مصوبات جلسه، دستگاه‌های اجرایی موظف شدند ضمن همکاری کامل با اداره‌کل دامپزشکی، تدابیر ویژه برای کنترل تردد دام در محورهای مواصلاتی، تشدید نظارت بر بازارهای عرضه دام و اطلاع‌رسانی عمومی در سطح روستاها و مناطق عشایری را در دستور کار قرار دهند.

با تشکیل دوباره قرارگاه امنیت غذایی و برگزاری سومین جلسه ویژه مقابله با تب برفکی، تلاش هماهنگ میان دستگاه‌های اجرایی، دامپزشکی و استانداری خوزستان وارد مرحله‌ای تازه شده است؛ اقدامی که در صورت تداوم و تأمین به‌موقع منابع، می‌تواند از بروز خسارات گسترده در بخش دامپروری و امنیت غذایی استان جلوگیری کند.