مریم بهروزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت جوی استان تا پایان هفته اظهار کرد: بر اساس خروجی مدل‌های هواشناسی، جو استان تا پایان هفته پایدار خواهد بود و این پایداری و سکون هوا می‌تواند در مناطق صنعتی و پرتردد استان موجب افزایش غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا شود.

وی افزود: امروز دوشنبه عبور متناوب یک موج در تراز میانی جو از سطح استان را خواهیم داشت که پیامد آن افزایش ابر، گاهی وزش باد و در ساعات بعدازظهر و شب بارش‌های رگباری بسیار خفیف و پراکنده به‌ویژه در ارتفاعات استان است.

بهروزی ادامه داد: روز سه‌شنبه جو استان دوباره در وضعیت پایدار قرار می‌گیرد؛ اما برای روز چهارشنبه با توجه به شمالی شدن سوی جریانات جوی، کاهش دما و وزش بادهای شمالی پیش‌بینی می‌شود. این باد در کانال باد استان به‌ویژه شهرهای کوهین، تاکستان و بوئین‌زهرا شدت بیشتری خواهد داشت.

وی همچنین خاطرنشان کرد: برای ارتفاعات شمالی استان پدیده «مِه» و احتمال بارش‌های خفیف و پراکنده دور از انتظار نیست.

کارشناس هواشناسی قزوین در پایان از شهروندان خواست با توجه به افزایش غلظت آلاینده‌ها طی روزهای پایدار جوی، توصیه‌های بهداشتی را مدنظر قرار دهند.