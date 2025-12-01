  1. استانها
  2. قزوین
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۰

احتمال بارش‌های پراکنده در قزوین

احتمال بارش‌های پراکنده در قزوین

قزوین- کارشناس اداره‌کل هواشناسی قزوین براساس پیش بینی ها تا پایان هفته از پایداری جو، افزایش آلاینده‌ها و احتمال بارش‌های پراکنده در استان خبر داد.

مریم بهروزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت جوی استان تا پایان هفته اظهار کرد: بر اساس خروجی مدل‌های هواشناسی، جو استان تا پایان هفته پایدار خواهد بود و این پایداری و سکون هوا می‌تواند در مناطق صنعتی و پرتردد استان موجب افزایش غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا شود.

وی افزود: امروز دوشنبه عبور متناوب یک موج در تراز میانی جو از سطح استان را خواهیم داشت که پیامد آن افزایش ابر، گاهی وزش باد و در ساعات بعدازظهر و شب بارش‌های رگباری بسیار خفیف و پراکنده به‌ویژه در ارتفاعات استان است.

بهروزی ادامه داد: روز سه‌شنبه جو استان دوباره در وضعیت پایدار قرار می‌گیرد؛ اما برای روز چهارشنبه با توجه به شمالی شدن سوی جریانات جوی، کاهش دما و وزش بادهای شمالی پیش‌بینی می‌شود. این باد در کانال باد استان به‌ویژه شهرهای کوهین، تاکستان و بوئین‌زهرا شدت بیشتری خواهد داشت.

وی همچنین خاطرنشان کرد: برای ارتفاعات شمالی استان پدیده «مِه» و احتمال بارش‌های خفیف و پراکنده دور از انتظار نیست.

کارشناس هواشناسی قزوین در پایان از شهروندان خواست با توجه به افزایش غلظت آلاینده‌ها طی روزهای پایدار جوی، توصیه‌های بهداشتی را مدنظر قرار دهند.

کد خبر 6674585

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها