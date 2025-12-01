مریم بهروزی در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت جوی استان تا پایان هفته اظهار کرد: بر اساس خروجی مدلهای هواشناسی، جو استان تا پایان هفته پایدار خواهد بود و این پایداری و سکون هوا میتواند در مناطق صنعتی و پرتردد استان موجب افزایش غلظت آلایندهها و کاهش کیفیت هوا شود.
وی افزود: امروز دوشنبه عبور متناوب یک موج در تراز میانی جو از سطح استان را خواهیم داشت که پیامد آن افزایش ابر، گاهی وزش باد و در ساعات بعدازظهر و شب بارشهای رگباری بسیار خفیف و پراکنده بهویژه در ارتفاعات استان است.
بهروزی ادامه داد: روز سهشنبه جو استان دوباره در وضعیت پایدار قرار میگیرد؛ اما برای روز چهارشنبه با توجه به شمالی شدن سوی جریانات جوی، کاهش دما و وزش بادهای شمالی پیشبینی میشود. این باد در کانال باد استان بهویژه شهرهای کوهین، تاکستان و بوئینزهرا شدت بیشتری خواهد داشت.
وی همچنین خاطرنشان کرد: برای ارتفاعات شمالی استان پدیده «مِه» و احتمال بارشهای خفیف و پراکنده دور از انتظار نیست.
کارشناس هواشناسی قزوین در پایان از شهروندان خواست با توجه به افزایش غلظت آلایندهها طی روزهای پایدار جوی، توصیههای بهداشتی را مدنظر قرار دهند.
نظر شما