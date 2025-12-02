  1. استانها
رحمتی: ۳ نفر در «قاضی» بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن فوت کردند

بجنورد- رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از مرگ سه نفر در قاضی شهرستان سملقان بر اثر استنشاق گاز مونوکسیدکربن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی تقی رحمتی گفت: ظهر سه‌شنبه در قاضی شهرستان سملقان، سه نفر در پی مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن جان خود را از دست دادند.

وی افزود: این حادثه در اثر استفاده ناصحیح از وسایل گرمایشی رخ داده است و گاز مونوکسیدکربن گازی بی‌رنگ و بی‌بوست که در اثر سوخت ناقص وسایل گرمایشی تولید می‌شود و استنشاق آن می‌تواند مشکلات جدی تنفسی و حتی مرگ را به همراه داشته باشد.

رحمتی تأکید کرد: رعایت اصول ایمنی، تهویه مناسب محل سکونت و استفاده صحیح از وسایل گرمایشی برای پیشگیری از چنین حوادثی بسیار حیاتی است.

