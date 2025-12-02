رحمتی: ۳ نفر در «قاضی» بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن فوت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی تقی رحمتی گفت: ظهر سه‌شنبه در قاضی شهرستان سملقان، سه نفر در پی مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن جان خود را از دست دادند.

وی افزود: این حادثه در اثر استفاده ناصحیح از وسایل گرمایشی رخ داده است و گاز مونوکسیدکربن گازی بی‌رنگ و بی‌بوست که در اثر سوخت ناقص وسایل گرمایشی تولید می‌شود و استنشاق آن می‌تواند مشکلات جدی تنفسی و حتی مرگ را به همراه داشته باشد.

رحمتی تأکید کرد: رعایت اصول ایمنی، تهویه مناسب محل سکونت و استفاده صحیح از وسایل گرمایشی برای پیشگیری از چنین حوادثی بسیار حیاتی است.