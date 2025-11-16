مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت تأمین ذخایر خونی در روزهای اخیر، اعلام کرد: هماکنون استان کرمانشاه با نیاز جدی و فوری به تمام گروههای خونی مواجه است و از شهروندان نیکوکار دعوت میکنیم با مشارکت ارزشمند خود، یاریرسان بیماران و مراکز درمانی باشند.
وی با اشاره به برنامهریزی ویژه انتقال خون استان برای تسهیل حضور اهداکنندگان در مناطق مختلف شهر افزود: با توجه به نیاز فوری موجود، اتوبوس سیار خونگیری روز یکشنبه در محله مسکن شهر و دقیقاً در جوار کانکس انتقال خون مستقر خواهد شد تا مردم شریف این محله و مناطق اطراف بتوانند در کمترین فاصله و بدون مراجعه به مرکز انتقال خون، فرآیند اهدای خون را انجام دهند.
میرزاده با بیان اینکه استفاده از ظرفیت اتوبوس سیار باعث افزایش سرعت و سهولت دسترسی مردم به خدمات اهدای خون میشود، گفت: اتوبوس سیار با تجهیزات کامل و حضور تیم حرفهای پزشکی و پرستاری از صبح روز یکشنبه آماده دریافت خون از شهروندان خواهد بود و امیدواریم با مشارکت مردم این منطقه، بخشی از کمبود ذخایر موجود جبران شود.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با تأکید بر اینکه تمامی گروههای خونی، بهویژه گروههای منفی، در شرایط کنونی مورد نیاز هستند، اظهار داشت: ذخایر خونی باید حداقل برای چند روز آینده پایدار و امن باشد تا پاسخگوی نیاز بیماران، مصدومان حوادث و عملهای جراحی باشد. بنابراین هیچ گروه خونی در حال حاضر مازاد محسوب نمیشود و هر واحد خون میتواند نجاتدهنده یک جان باشد.
وی در ادامه با اشاره به توصیههای لازم پیش از اهدای خون تصریح کرد: از شهروندان درخواست میکنیم پیش از مراجعه برای اهدای خون، حداقل دو لیوان آب یا مایعات مصرف کنند تا فرایند خونگیری با شرایط جسمی مناسبتری انجام شود.
میرزاده همچنین با قدردانی از مشارکت همیشگی مردم کرمانشاه در برنامههای انساندوستانه گفت: اطمینان داریم مردم نوعدوست استان، همانند همیشه با حضور گرم خود در این برنامه سیار، بار دیگر پیام مهربانی و مسئولیتپذیری اجتماعی را به نمایش خواهند گذاشت.
وی در پایان تأکید کرد که اطلاعرسانی تکمیلی درباره ساعت دقیق استقرار اتوبوس سیار در محله مسکن شهر از طریق کانالهای رسمی ادارهکل انتقال خون منتشر خواهد شد.
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