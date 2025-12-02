مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای تقویت ذخایر خون و تسهیل دسترسی مردم شهرستان کنگاور به خدمات اهدای خون، تیم سیار خونگیری روز چهارشنبه ۱۲ آذرماه در محل ساختمان انتقال خون این شهرستان استقرار می‌یابد و این برنامه از ساعت ۸ تا ۱۲ برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به نیاز مستمر مراکز درمانی استان به فرآورده‌های خونی افزود: مشارکت مردم کنگاور در این برنامه نقش مهمی در تأمین خون سالم برای بیماران دارد.

به گفته میرزاده، اهدای داوطلبانه خون از اساسی‌ترین راه‌های تأمین نیازهای حیاتی بیمارستان‌هاست و هر واحد خون می‌تواند جان چند بیمار را نجات دهد.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه تأکید کرد: داوطلبان هنگام مراجعه برای اهدای خون باید کارت ملی خود را همراه داشته باشند تا روند پذیرش و احراز هویت با سرعت و دقت انجام شود.

وی افزود: رعایت این موضوع به استانداردسازی فرآیندها و جلوگیری از اختلال در ثبت داده‌ها کمک می‌کند.

میرزاده با اشاره به توصیه‌های ضروری پیش از اهدای خون گفت: داوطلبان باید قبل از مراجعه، صبحانه مناسب مصرف کنند و از حضور با معده خالی خودداری کنند.

همچنین در صورت مصرف برخی داروها یا داشتن بیماری‌های موقت لازم است شرایط خود را به کارشناسان انتقال خون اطلاع دهند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: سازمان انتقال خون از شهروندان نوع‌دوست شهرستان کنگاور می‌خواهد با مشارکت در این برنامه، در نجات جان بیماران سهیم باشند و ضمن رعایت نکات بهداشتی، از طریق اهدای خون نقش مؤثری در سلامت جامعه ایفا کنند.