اجرای برنامه خونگیری در سنقر برای تأمین ذخایر خونی

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای تأمین پایدار ذخایر خونی و پاسخگویی به نیاز مراکز درمانی، برنامه خونگیری تیم سیار انتقال خون در شهرستان سنقر برگزار می‌شود.

وی افزود: این برنامه روز شنبه ششم دی‌ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر با استقرار تیم خونگیری اداره کل انتقال خون استان کرمانشاه در میدان شهید دکامی (ترمینال) سنقر اجرا خواهد شد.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با تأکید بر اهمیت مشارکت مردمی گفت: اهدای خون اقدامی انسان‌دوستانه و حیاتی است که نقش مهمی در نجات جان بیماران، مصدومان حوادث و بیماران خاص دارد.

میرزاده تصریح کرد: با توجه به نیاز مستمر مراکز درمانی به خون و فرآورده‌های خونی، حضور مردم نوع‌دوست سنقر در این برنامه می‌تواند سهم بزرگی در تقویت ذخایر خونی استان داشته باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: از عموم شهروندان دعوت می‌کنم با حضور در این برنامه، در حفظ سلامت جامعه مشارکت کنند.