  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۲۰

گفتگوی ماکرون و زلنسکی با تعدادی از سران کشورهای اروپایی

کاخ الیزه از رایزنی روسای جمهور فرانسه و اوکراین با تعدادی از سران کشورهای اروپایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، کاخ الیزه امروز سه شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: روسای جمهور فرانسه و اوکراین (امانوئل ماکرون و ولودیمیر زلنسکی) با تعدادی از سران کشورهای اروپایی گفتگو کردند.

زلنسکی حین دیدار با ماکرون، با ویتکاف (رئیس هیئت مذاکره کننده آمریکا) و رستم عمروف دبیر شورای امنیت و دفاع اوکراین و رئیس هیئت مذاکره کننده کی یف در مورد نتایج مذاکرات فلوریدا تماس تلفنی برقرار کرد.

آنها در مورد نتایج مذاکرات دیروز اوکراین و آمریکا گفتگو کردند.

طبق گزارش‌ها، ویتکاف قبل از پروازش به مسکو، دوباره با عمروف دیدار کرده است.

زلنسکی در این خصوص اعلام کرد: من پس از نشست هیئت نمایندگی‌مان در فلوریدا، با ماکرون، استارمر و ویتکاف صحبت کردم و توافق کردیم که جزئیات بیشتر را حضوری بررسی کنیم.

خبرگزاری رویترز نیز به نقل از زلنسکی پس از دیدارش با رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد: ماکرون بر لزوم پایان جنگ و پایدار بودن صلح در اوکراین تأکید کرد.

