ماکرون: اروپا باید در مذاکرات امنیتی اوکراین مشارکت داشته باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه امروز دوشنبه با ابراز نگرانی از انزوای اتحادیه اروپا پیرامون مذاکرات صلح اوکراین، در سخنانی اعلام کرد: کشورهای اروپایی باید در مذاکرات مربوط به تضمین‌های امنیتی برای اوکراین مشارکت داشته باشند. ما از تلاش‌ها برای دستیابی به صلح در اوکراین حمایت می‌کنیم.

رئیس جمهور فرانسه ادامه داد: روسیه باید جزئیات روشنی در مورد برنامه‌های صلح خود با اوکراین به میانجی‌های آمریکایی ارائه دهد. ما با انگلیس برای ایجاد صلحی عادلانه و پایدار در اوکراین هم نظر هستیم. … روسیه هیچ نشانه‌ای از پایان دادن به تجاوز در اوکراین از خود نشان نداده است!

امانوئل ماکرون سپس افزود: اوکراین خودش حق دارد در مورد قلمرو خود تصمیم بگیرد. تضمین‌های امنیتی در اوکراین بدون مشارکت کی یف و کشورهای اروپایی قابل بحث نیست. روزهای آینده شاهد گفتگوهای بیشتر بین ما و متحدان اوکراین در مورد تضمین‌های امنیتی خواهیم بود. ائتلاف مشتاقان کار روی تضمین‌های امنیتی برای اوکراین را تکمیل کرده و قصد دارد در روزهای آینده درباره آن‌ها با آمریکا گفتگو کند.