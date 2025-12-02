به گزارش خبرنگار مهر، دستور العمل اجرایی آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان استعداد درخشان به مقاطع بالاتر تحصیلی مختص ورود فارغ التحصیلان دکتری حرفه ای پزشکی به دوره دستیاری (۴۰ امتیازی پزشکی) در شورای آموزش پزشکی و تخصصی اصلاح شد و برای اجرا از سال تحصیلی ۱۴۰۷ - ۱۴۰۶ به دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغ شد.

براساس این مصوبه دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی موظف است «دستورالعمل اجرائی تسهیل ادامه تحصیل استعدادهای درخشان نخبگان و استعدادهای برتر در دوره های تخصصی را با توجه به موارد (الف) هماهنگی با مصوبات و آیین نامه های اجرائی کشوری و وزارتی نخبگان استعدادهای درخشان و استعدادهای برتر، (ب) شرایط عمومی و اختصاصی، (ج) تعهدات قانونی متناسب، (د) تعیین و تعریف امتیازات ترجیحی و ضوابط و شرایط استفاده از آنها تدوین و پس از تصویب در شورای آموزش پزشکی و تخصصی ابلاغ کند.

در مقدمه بازنگری این آیین نامه آمده است که این دستور العمل منطبق با مصوبات موضوع ۵ نشست ۶۶، موضوع ۱۳ نود و سومین و موضوع ۱۵ نود و هشتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی به منظور گسترش مرزهای دانش با الهام از آموزه های متعالی اسلامی دستیابی به افق های مدنظر در چشم انداز بیست ساله، توسعه علمی، تقویت انگیزه ها، ارتقای مراتب معنوی، ایجاد رقابت سالم و شور و نشاط علمی گسترش و تعمیق پژوهش و مشارکت اجتماعی در میان دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور تدوین شده است.

براساس این دستورالعمل مشمولان شامل دانشجویان زیر می شود:

۱- دانشجویان سال آخر و فارغ التحصیلان رشته پزشکی عمومی که مطابق مقررات قوانین و آیین نامه های مصوب شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت بهداشت از مصادیق استعدادهای درخشان به شمار می روند.

۲- مشمولان استفاده از این دستور العمل باید حائز شرایط عمومی مطابق آئین نامه دانشجویی باشند.

شرایط اختصاصی مشمولان: مشمولان جهت امتیاز بندی بر اساس معیارهای زیر در حیطه های آموزشی، پژوهشی، توانمندی های فردی و اجتماعی، فرهنگی و فوق برنامه برای ورود به مقطع بالاتر به شرح زیر ارزیابی می شوند:

امتیازات حیطه آموزش: امتیازات کلیه مشمولان ماده ۲ بر اساس جدول شماره ۲ در حیطه آموزشی محاسبه خواهد شد.

امتیازات حیطه پژوهش: امتیازات کلیه مشمولان ماده ۲ بر اساس جدول شماره ۳ در حیطه پژوهشی محاسبه خواهد شد.

امتیازات حیطه توانمندی های فردی و اجتماعی: امتیازات کلیه مشمولان ماده ۲ بر اساس جدول شماره ۴ در حیطه توانمندیهای فردی و اجتماعی محاسبه خواهد شد.

امتیازات حیطه فرهنگی و فوق برنامه: امتیازات کلیه مشمولان ماده ۲ بر اساس جدول شماره ۵ در حیطه فرهنگی و فوق برنامه محاسبه خواهد شد.

براساس ماده ۴ این دستورالعمل استفاده کنندگان از تسهیلات آیین نامه مشمول گذراندن تعهدات قانونی هستند. در واقع کلیه مشمولانی که از مزایای ادامه تحصیل بر اساس آیین نامه برخوردار می شوند، موظف به سپردن تعهد برای انجام خدمات قانونی بعد از فراغت از تحصیل مشابه پذیرفته شدگان سهمیه آزاد در مناطقی که وزارت بهداشت تعیین می کند، خواهند بود.

نحوه محاسبه امتیازات ترجیحی

امتیاز بندی در حوزه های چهارگانه مشروحه در دستور العمل مطابق جدول شماره ۱ دارای حداقل امتیاز ضروری و حداکثر امتیاز قابل کسب از هر حیطه است.

مشمولان با رعایت حداقل امتیاز ضروری مندرج در جدول شماره ۱ در صورت کسب حداقل ۱۰ امتیاز کل از حوزه های چهارگانه با تایید اولیه دفتر استعداد درخشان دانشگاه و تایید نهایی کمیته مربوطه در وزارتخانه مجاز به استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان هستند.

امتیاز مکتسبه مازاد بر ۴۰ مستقیماً در جمع با نمره آزمون دستیاری برای رقابت در رشته محل های انتخابی مشمولان به کار خواهد رفت.

حد نصاب نمره قبولی در آزمون و ظرفیت پذیرش آنها در دوره دستیاری مطابق آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل است.

امتیاز دهی و ارزشیابی جداول شماره ۴ و ۵ با ارائه سوابق داوطلب توسط کمیسیون ویژه استعداد درخشان دانشگاه با حضور نمایندگان معاونت های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و دانشجویی، دو نفر عضو هیئت علمی و مسئول دفتر استعدادهای درخشان انجام می شود و جهت تایید نهایی به همراه امتیازات و مستندات جداول ۲ و ۳ به مدیریت امور نخبگان و دانشجویان استعداد درخشان وزارتخانه ارسال می شود.

در صورتی که داوطلب اقدام ویژه ای انجام داده که از نظر شورای منتخب دانشگاه حائز شرایط اخذ امتیاز بوده و در جداول پنجگانه زیر ذکر نشده یا از سقف امتیازات مندرج در جدول شماره ۱ بالاتر باشد، پس از تایید کمیسیون ویژه استعدادهای درخشان دانشگاه و مدیریت امور نخبگان و دانشجویان استعداد درخشان وزارتخانه قابل بررسی و محاسبه جهت داوطلب خواهد بود.

هر دانشگاه داوطلب سالانه تعدادی از ظرفیت های خود را بصورت مازاد در رشته هایی که دارای مجوز تربیت دستیار هستند به دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی اعلام می کند.

جدول شماره ۱ - امتیاز بندی در حوزه های ۴ گانه مشروحه آیین نامه

حوزه امتیازات ترجیحی حداکثر امتیاز قابل محاسبه حداقل امتیاز ضروری آموزشی ۱۲۷ ۲۵ پژوهشی ۸۳ ۸ توانمندی های فردی - اجتماعی ۴۳ ۷ فرهنگی - فوق برنامه ۲۴

هر امتیاز فقط در یک زیر گروه قابل محاسبه است و بالاترین مدال و امتیاز در نظر گرفته می شود.

جدول شماره ۲ - نحوه محاسبه امتیازات آموزشی

محور موضوع/ رتبه حداکثر امتیاز سقف امتیاز دارندگان رتبه های برتر المپیادهای علمی معتبر جهانی و کشوری دانش آموزی بر اساس آئین نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعداد درخشان مدال طلای المپیاد جهانی ۲۵ ۲۵ مدال نقره المپیاد جهانی ۲۰ مدال برنز المپیاد جهانی ۱۵ مدال طلای کشوری ۱۰ مدال نقره کشوری ۵ مدال برنز کشوری ۲ دارندگان رتبه های برتر کشوری کنکور سراسری رتبه های یک تا ۱۰ ۲۰ ۲۰ رتبه های ۱۱ تا ۵۰ ۱۵ رتبه های ۵۱ تا ۱۰۰ ۱۰ رتبه های ۱۰۱ تا ۵۰۰ ۵ دارندگان رتبه های برتر آزمونهای جامع علوم پایه و پیش کارورزی علوم پایه کشوری رتبه اول تا پنجم ۱۰ ۱۰ علوم پایه کشوری رتبه ششم تا دهم ۸ علوم پایه کشوری رتبه یازدهم تا پانزدهم ۶ علوم پایه کشوری رتبه شانزدهم تا بیستم ۴ پیش کارورزی کشوری رتبه اول تا پنجم ۲۰ ۲۰ پیش کارورزی کشوری رتبه ششم تا دهم ۱۶ پیش کارورزی کشوری رتبه یازدهم تا پانزدهم ۱۴ پیش کارورزی کشوری رتبه شانزدهم تا بیستم ۱۲ ۱۰ درصد دارندگان رتبه های برتر پنج درصد اول ۱۰ ۱۰ فارغ التحصیلان هر ورودی طی یک سال تحصیلی بر اساس معدل کل تا قبل از کارورزی پنج درصد دوم ۸ مدارک تحصیل همزمان در یک رشته کارشناسی و یا دوره های MBA ، MPH ، MD-PhD ، MD-MS کارشناسی: کسب رتبه اول؛ فارغ التحصیلان در صورتی که تعداد شرکت کنندگان حداقل ۵ نفر باشد. ۵ ۱۰ کارشناسی: ارائه گواهی اتمام واحدهای درسی و با مدرک پایان دوره ۳ MS .MBA .MPH: کسب رتبه اول فارغ التحصیلان در صورتی که تعداد شرکت کنندگان حداقل ۵ نفر باشد. ۷ MS .MBA .MPH: ارائه گواهی اتمام واحدهای درسی و یا مدرک پایان دوره ۵ MD-PhD: کسب رتبه اول فارغ التحصیلان در صورتی که تعداد شرکت کنندگان حداقل ۵ نفر باشد. ۱۰ MD-PhD: ارائه گواهی اتمام واحدهای درسی و با مدرک پایان دوره ۷ رتبه های برتر کشوری در المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی در مرحله انفرادی طلا ۱۰ ۱۰ نقره ۸ برنز ۶ دیپلم افتخار ۲ برگزیدگان مرحله گروهی المپیادهای علمی دانشجویی طلا ۱۰ ۱۰ نقره ۸ برنز ۶ دیپلم افتخار ۲ برگزیدگان جشنواره آموزشی کشوری شهید مطهری اول ۸ ۸ دوم ۵ سوم ۳ برگزیدگان جشنواره ایده های نوآورانه بخش دانشجویی همایش کشوری آموزش پزشکی رتبه اول ۴ ۴ قابل تقدیر ۱

تبصره ها و توضیحات مربوط به این بخش در دستورالعمل ذکر شده است.

جدول شماره - نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی

محور موضوع/ رتبه حداکثر امتیاز سقف امتیاز رتبه های برتر جشنواره های معتبر داخلی مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی یا وزارتین علوم و بهداشت (مانند خوارزمی، رازی) اول کشوری ۱۵ ۱۵ دوم کشوری ۱۰ سوم کشوری ۷ رتبه های برتر فن بازار سلامت جشنواره های دانشگاهی و انجمن های علمی مانند این سینا، ابوریحان، شهید هدایت و جایزه بنیادهای علمی معتبر که مورد تائید معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت باشد. اول کشوری ۵ ۵ دوم کشوری ۳ سوم کشوری ۲ چاپ مقالات علمی در مجلات معتبر با نمایه ISI . Scopus . Pubmed . ISC ISI اسم اول یا نویسنده مسئول: تا هفت امتیاز برای مقالات منتج از پایان نامه و تا ۵ امتیاز برای سایر موارد. سایر موارد بر اساس جدول پیوست مندرج در دستورالعمل ۲۰ Pubmed اسم اول یا نویسنده مسئول: تا هفت امتیاز برای مقالات منتج از پایان نامه و تا ۵ امتیاز برای سایر موارد. سایر موارد بر اساس جدول پیوست مندرج در دستورالعمل Scopus اسم اول با نویسنده مسئول: تا یک امتیاز برای مقالات منتج از پایان نامه و تا ۳ امتیاز برای سایر موارد. سایر موارد بر اساس جدول پیوست مندرج در دستورالعمل ISC اسم اول یا نویسنده مسئول: تا ۳ امتیاز برای مقالات منتج از پایان نامه و تا ۲ امتیاز برای سایر موارد. سایر موارد بر اساس جدول پیوست مندرج در دستورالعمل ارائه پوستر در کنگره های معتبر علمی - پزشکی داخل یا خارج از کشور هر مورد پوستر داخلی ۰.۵ ۵ هر مورد پوستر بین المللی ۱ شرکت در کنگره های معتبر علمی - پزشکی داخل یا خارج از کشور به عنوان سخنران کلیدی و سخنران مدعو یا سخنران علمی هر مورد سخنرانی علمی داخلی ۲ هر مورد سخنرانی کلیدی ۴ هر مورد سخنرانی مدعو ۲ ابداع با اختراع یا پتنت ثبت شده در حوزه سلامت که به تایید معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت یا مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رسیده باشد بر اساس درصد مشارکت فرد در گواهی و مطابق جدول پیوست مندرج در دستورالعمل هر مورد ثبت شده در مراکز معتبر داخلی ۳ ۲۴ هر مورد ثبت شده در مراکز معتبر خارجی (US Patent EPO WIPO٫PCT) ۱۲ ترجمه کتاب در زمینه پزشکی دارای تاییدیه هیئت انتشارات دانشگاه هر مورد ۲.۵ ۵ مجری و همکار طرح های تحقیقاتی بنیادی توسعه ای کاربردی و سایر حیطه های معتبر پژوهشی در علوم پزشکی با تایید دانشگاه های علوم پزشکی مربوطه یا معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت (ارائه تسویه طرح الزامی است) مجری طرح ۲ ۵ همکار طرح ۰.۵ عضویت در واحد فناور مرکز رشد با پارک علم و فناوری به ازای هر ۵۰ ساعت حضور یک امتیاز کادر موسس و مدیریتی - ۴

تبصره ها و توضیحات مربوط به این بخش در دستورالعمل ذکر شده است.

جدول شماره ۴ نحوه محاسبه امتیازات توانمندی های فردی و اجتماعی

محور موضوع/ رتبه حداکثر امتیاز سقف امتیاز کسب عنوان دانشجوی نمونه کشوری طبق آیین نامه مصوب معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت ۵ ۵ * کسب مدرک معتبر زبان انگلیسی: به ازای هر سطح بالاتر از نمرات قید شده در جدول ۱ امتیاز اضافه می شود. * در صورت دارا بودن سایر مدارک زبان بین المللی ارزیابی اعتبار و معادل بودن حداقل نمره با آزمون های نامبرده در جدول بر عهده ارزیابی کننده است. * اعتبار مدارک زبان ۲ سال است. IELTS (academic): ۶

TOEFL (PBT): ۴۹۸

TOEFL (IBT): ۶۰

TOEFL (CBT): ۱۷۱

TOLIMO: ۴۸۰

DUOLINGO: ۹۵ TOEIC: ۵۷۰

Cambridge Exam: FCE

MELAB: ۶۸

MHLE, MCHE: ۶۰

PTE Academic: ۵۰

MSRT:۸۰ ۵ ۸ کسب مدرک معتبر سایر زبان های خارجی که منجر به سطح بندی معتبر بین المللی شود. حداقل سطح مورد قبول برای زبان های غیر انگلیسی معادل سطح B۱ یا (INTERMEDIATE) در رده بندی CEFR levels هر مورد ۲.۵ امتیاز حداکثر تا ۲ مورد ۵ مدارک مهارت های نرم افزاری دارای کاربرد در پایان نامه مقالات و طرح های علمی در رشته تحصیلی مربوطه یا سایر حرفه های متقاضی علی الخصوص مرتبط از موسسات مورد تایید وزارتین علوم و بهداشت و سازمان فنی حرفه ای با ذکر محتوای دوره مدرک نرم افزار هر مورد ۲ امتیاز حداکثر تا ۴ مورد ۸ دوره های جامع مانند طراحی شبکه/ برنامه نویسی/ هوش مصنوعی/ هر مورد ۵ امتیاز حداکثر تا یک مورد سوابق مدیریتی در حوزه های علمی فرهنگی و هنری شامل عضویت در هئیت موسس، عضویت در هیئت مدیره مدیریت عامل و سایر سمت های مدیریتی با ارائه مستندات معتبر سوابق دانشگاهی به ازای هر شش ماه ۰.۲۵ امتیاز ۳ ۶ سوابق استانی به ازای هر شش ماه ۰.۵ امتیاز ۳ سوابق کشوری به ازای هر شش ماه ۰.۷۵ امتیاز ۳ اقدام با مشارکت در زمینه اقدامات ویژه در حیطه علوم پزشکی از قبیل تولید محصول و تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی شامل مولتی مدیا (فیلم، پمفلت) حین تحصیل مورد تایید مراجع معتبر با کاربرد دانشگاهی به ازای هر مورد ۰.۲۵ امتیاز ۳ ۳ با کاربرد استانی به ازای هر مورد ۰.۵ امتیاز ۳ با کاربرد کشوری به ازای هر مورد ۰.۷۵ امتیاز با تایید وزارت بهداشت ۳ با کاربرد بین المللی به ازای هر مورد یک امتیاز با تایید وزارت بهداشت ۳ مشارکت در برنامه های کاهش آسیب مسئولیت پذیری در شرایط بحرانی و کار داوطلبانه در مصادیق عمومی کار خیر در حوزه سلامت مانند اهدای عضو اهدای خون ارائه خدمات درمانی بهداشتی فرهنگ سازی و آموزش در زمینه سلامت با تایید معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی، معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، جمعیت هلال احمر، سازمان بسیج مستضعفین، سازمان انتقال خون، دستگاه های مشابه و سازمان های مردم نهاد دارای مجوز وزارت کشور دانشگاهی: به ازای هر مورد با هر سال عضویت فعال در گروه های مربوطه ۰.۲۵ امتیاز ۳ ۳ استانی: به ازای هر مورد یا هر سال عضویت فعال در گروه های مربوطه ۰.۵ امتیاز ۳ کشوری: به ازای هر مورد یا هر سال عضویت فعال در گروه های مربوطه ۰.۷۵ امتیاز ۳ بین المللی: به ازای هر مورد یا هر سال عضویت فعال در گروه های مربوطه یک امتیاز کارآفرینی اجتماعی و توانمندسازی جامعه با ارائه مدارک ثبتی و پرداخت حق بیمه به ازای هر یک ماه پرداخت حق بیمه در یک کسب و کار ۰.۲۵ امتیاز ۰.۲۵ ۵

تبصره ها و توضیحات مربوط به این بخش در دستورالعمل ذکر شده است.

جدول شماره ۵ نحوه محاسبه امتیازات فرهنگی و فوق برنامه

محور موضوع/ رتبه حداکثر امتیاز سقف امتیاز برگزیدگان مسابقات یا المپیادهای قرآنی ، فرهنگی، هنری، ادبی، احکام و معارف اسلامی و ورزشی (مورد تایید معاونت فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت) اول بین المللی ۱۵ ۱۵ دوم بین المللی ۱۲ سوم بین المللی ۸ اول ملی ۷ دوم ملی ۶ سوم ملی ۵ اول استانی ۵ دوم استانی ۴ سوم استانی ۳ نگارش، تألیف در حوزه های غیر پزشکی حداکثر امتیاز برای هر مورد ۱ امتیاز حداکثر ۲ مورد ۱.۵ ۳ ترجمه و گردآوری کتاب در حوزه های غیر پزشکی حداکثر امتیاز برای هر مورد ۰.۵ امتیاز حداکثر ۲ مورد ۰.۵ ۱ ابداع و اختراع و ثبت پتنت در حوزه های غیر پزشکی با گواهی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با مراجع معتبر بین المللی حداکثر امتیاز برای هر مورد ۲.۵ امتیاز حداکثر ۲ مورد ۲.۵ ۵

تبصره ها و توضیحات مربوط به این بخش در دستورالعمل ذکر شده است.

این دستورالعمل از پنجاه و چهارمین دوره آزمون دستیاری پزشکی تخصصی و از سال تحصیلی ۱۴۰۷ - ۱۴۰۶ اجرایی می شود.