به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سیدکاظم نورمفیدی، عصر شنبه در دیدار اعضای اتحادیه مؤسسات و تشکلهای قرآنی استان گلستان با اشاره به حدیث پیامبر اکرم (ص) مبنی بر بهجای گذاشتن «قرآن و عترت» بهعنوان دو میراث بزرگ برای امت اسلامی، اظهار کرد: از این بیان روشن است که قرآن در کنار اهلبیت (ع) اساس و ستون تفکر و عمل مسلمانان است و هیچ منبعی فراتر از آن وجود ندارد.
وی با بیان اینکه در احادیث متعدد بر تلاوت، حفظ و تدبر در قرآن تأکید شده است، افزود: خواندن قرآن مقدمهای برای فهمیدن، تأمل و اثرپذیری از محتوای آن است. همانطور که انسان کتاب اخلاق را برای درک معارف آن میخواند، قرآن نیز باید با نیت فهم، اصلاح و هدایت تلاوت شود.
نورمفیدی با اشاره به کلام امیرالمؤمنین (ع) در نهجالبلاغه اظهار کرد: حضرت علی (ع) قرآن را نصیحتگری میداند که خیانت نمیکند، راهنمایی که انسان را به لغزش نمیکشاند و کلامی که در آن هیچ دروغی نیست. هرکس با قرآن همنشین شود یا به کمال و معرفت وی افزوده میشود یا از آلودگیها و عوامل گمراهکننده در وجود فرد کاسته میشود.
وی با بیان اینکه تلاوت قرآن در کنار آثار معنوی، نقش مهمی در صیانت از متن قرآن در طول تاریخ داشته است، گفت: ائمه (ع) تأکید کردند که قرآن بسیار خوانده شود تا امت اسلامی آنقدر با متن آشنا شوند که هیچکس جرأت تغییر حتی یک حرف آن را پیدا نکند.
نماینده ولیفقیه در گلستان در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و مباحث مربوط به جایگاه زن، گفت: شرق سنتی زن را به حاشیه رانده بود و غرب مدرن نیز با نگاهی ظاهربینانه و تحقیرآمیز، هویت زن را تخریب کرد. اسلام اما راه سوم را معرفی کرد؛ راهی که زن را دارای معرفت، ایمان، دانش، مسئولیتپذیری و توان حضور اجتماعی میداند.
نورمفیدی تأکید کرد: زندگی حضرت زهرا (س) نمونه زن واقعی و الگوی کامل اسلامی است؛ شخصیتی که هم در خانه و هم در جامعه مسئولانه عمل کرد. امروز وظیفه بانوان است که چهره واقعی زن در اسلام را به دنیا معرفی کنند؛ تصویری که هم بر ارزشهای دینی استوار است.
وی با اشاره به فعالیتهای قرآنی در استان افزود: تمام مجموعههای فعال در حوزه قرآن باید به سمت تحقق هدف اصلی حرکت کنند؛ قرآنی که خود را هدایتگر راه استوار معرفی کرده است. اگر جامعه آثار عملی فعالیتهای قرآنی را ببیند از تغییر رفتار جوانان تا تقویت اخلاق، نماز، احترام به خانواده و عمل صالح قطعاً همراهی بیشتری شکل خواهد گرفت.
نماینده ولیفقیه در گلستان گفت: امید است فعالیتهای قرآنی به نتایج ملموس در جامعه منجر شود.
وی افزود: هدفی که قرآن برای آن نازل شده، هدایت انسان به بهترین مسیر زندگی است و باید این پیام در رفتار و سبک زندگی جامعه دیده شود.
نظر شما