جاده چالوس بازگشایی شد؛ ترافیک در هراز

علی صادقی، سرپرست مرکز مدیریت راههای مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: محدودیت تردد در محور کندوان و آزادراه تهران–شمال برطرف شده و جریان عبور و مرور در این مسیرها اکنون دوطرفه برقرار است.
به گفته وی، در محور کندوان، ترافیک در مسیر شمال به جنوب و در محدوده ماسال تا میانک سنگین گزارش میشود و همچنین در محور هراز نیز رفتوآمد خودروها بهصورت دوطرفه جریان دارد اما ترافیک در محدوده سهراهی چِلاو سنگین است.
صادقی وضعیت تردد در سایر محورهای اصلی استان، از جمله سوادکوه و کیاسر را عادی و روان عنوان کرد و افزود: بر اساس گزارشهای دریافتی، از نظر شرایط جوی نیز هیچگونه مداخله یا پدیده خاصی مشاهده نمیشود.
به گزارش مهر، محور کندوان از ۱۰ تا ۱۹ آذر بهطور موقت و بهدلیل اجرای عملیات عمرانی در محدوده گالری کمر زرد مسدود خواهد بود.
نظر شما