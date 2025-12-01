  1. استانها
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۱۸

جاده چالوس بازگشایی شد؛ ترافیک در هراز

ساری - محدودیت تردد در محور کندوان و آزادراه تهران- شمال برطرف شده و جریان عبور و مرور در این مسیرها اکنون دوطرفه برقرار است.

علی صادقی، سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: محدودیت تردد در محور کندوان و آزادراه تهران–شمال برطرف شده و جریان عبور و مرور در این مسیرها اکنون دوطرفه برقرار است.

به گفته وی، در محور کندوان، ترافیک در مسیر شمال به جنوب و در محدوده ماسال تا میانک سنگین گزارش می‌شود و همچنین در محور هراز نیز رفت‌وآمد خودروها به‌صورت دوطرفه جریان دارد اما ترافیک در محدوده سه‌راهی چِلاو سنگین است.

صادقی وضعیت تردد در سایر محورهای اصلی استان، از جمله سوادکوه و کیاسر را عادی و روان عنوان کرد و افزود: بر اساس گزارش‌های دریافتی، از نظر شرایط جوی نیز هیچ‌گونه مداخله یا پدیده خاصی مشاهده نمی‌شود.

به گزارش مهر، محور کندوان از ۱۰ تا ۱۹ آذر به‌طور موقت و به‌دلیل اجرای عملیات عمرانی در محدوده گالری کمر زرد مسدود خواهد بود.

