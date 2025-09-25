ترافیک در محورهای کندوان و هراز نیمه سنگین تا سنگین است

علی صادقی سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر از ترافیک نیمه سنگین تا سنگین در محورهای کندوان و هراز خبر داد و اعلام کرد که تردد در محور سوادکوه روان است.

صادقی گفت: ترافیک در محور کندوان مسیر جنوب به شمال در محدوده‌های پل زنگوله و تاسیابیش نیمه سنگین تا سنگین گزارش شده است. همچنین در محور هراز مسیر دوطرفه در محدوده‌های سه‌راهی چلاو تا باجان نیز ترافیک نیمه سنگین تا سنگین است.

وی افزود: تردد در محور سوادکوه، به ویژه منطقه کیاسر، عادی و روان جریان دارد.

صادقی یادآور شد: محدودیت‌های ترافیکی از ظهر چهارشنبه در راه‌های مازندران شروع شده و تا صبح شنبه ادامه خواهد داشت و از رانندگان خواست با رعایت قوانین و توجه به وضعیت مسیرها، سفر ایمن داشته باشند.