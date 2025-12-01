  1. استانها
  2. سمنان
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۵۷

وقوع نزاع و درگیری در سرخه؛ ۶ نفر دستگیر شدند

سرخه- فرمانده انتظامی سرخه از وقوع نزاع و درگیری در پارک ۱۳ آبان این شهر خبر داد و گفت: شش نفر از اراذل و اوباش در این درگیری دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید جلال حسینی غروب دوشنبه در بازدید از محلات سرخه با بیان اینکه وقوع یک مورد درگیری و نزاع به نیروی انتظامی سرخه گزارش شد، ابراز داشت: محل این درگیری دسته جمعی در پارک ۱۳ آبان سرخه بوده است.

وی با بیان اینکه پلیس بلافاصله در محل حضور یافت، افزود: طرفین درگیری با مشاهده نیروهای انتظامی از محل متواری شدند.

فرمانده انتظامی سرخه با بیان اینکه تحقیقات پلیسی برای شناسایی متخلفان آغاز شد، ابراز داشت: تیم‌های اطلاعاتی محسوس و نامحسوس نیز در این رابطه تشکیل شد.

حسینی با بیان اینکه پلیس در مدت زمان کوتاهی موفق به شناسایی عوامل این نزاع گروهی شد، تصریح کرد: شش جوان عامل نزاع در عملیات‌های جداگانه دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه با برهم زنندگان نظم و آرامش شهروندان برخورد می‌شود، افزود: پرونده متخلفان تشکیل و همگی آنها به مراجع قضائی سرخه معرفی شدند.

    • زینب IR ۲۱:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      بزهکاری در جامعه امنیت را برهم میزند . حتما برخورد بازدارنده بشه

