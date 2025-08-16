دستگیری عاملان سنگ پرانی به خودروها در سرخه؛ متهمان نوجوان بودند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید جلال حسینی ظهر شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی سرخه با بیان اینکه در پی اعلام چند مورد سنگ پرانی در کوریدور تهران- مشهد موضوع در دست پیگیری قرار گرفت، ابراز داشت: این اتفاق حوالی سرخه به وقوع پیوست لذا واحدهای مربوط وارد میدان شدند.

وی با بیان اینکه چهار تیم نا محسوس پلیس تخصصی تشکیل شد، افزود: محور در نواحی مذکور تحت رصد کامل قرار گرفت.

فرمانده انتظامی سرخه با بیان اینکه پلیس موفق به شناسایی دو راکب موتورسوار شد، ابراز داشت: این افراد در حال سنگ پرانی مشاهده و دستگیر شدند.

حسینی با بیان اینکه متهمان دو فرد نوجوان بودند، تصریح کرد: انگیزه این افراد تاسی پذیری فضای مجازی با قصد مزاحمت برای دیگران عنوان شده است.

وی از تشکیل و تکمیل پرونده این دو و ارسال به مراجع قضائی سرخه خبر داد و افزود: از خانواده‌ها انتظار می‌رود نسبت به آگاه سازی فرزند خود اقدام و حتماً با مشاوره‌های رایگان در کلانتری یا سایر مراکز مشکلات خود با نوجوان را رفع کنند.