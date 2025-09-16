اجرای طرح امنیت اجتماعی در سرخه؛ ۲۰ متخلف دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید جلال حسینی صبح سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی سرخه از اجرای طرح امنیت اجتماعی محله محور در این شهرستان خبر داد و ابراز داشت: این طرح با همکاری کلانتری و پاسگاه‌های و پلیس تخصصی سرخه از ابتدای شهریور ماه اجرا شده است.

وی از دستگیری ۱۳ سارق در این عملیات‌ها خبر داد و افزود: این متخلفان به انجام ۱۲ فقره سرقت در سطح شهرستان سرخه اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی سرخه با بیان اینکه هفت خرده فروش و معتاد به مواد مخدر نیز دستگیر شدند، ابراز داشت: هدف از این اقدام ایجاد آرامش و امنیت برای شهروندان است.

حسینی با بیان اینکه طی بازه مذکور ۷۷ تبعه بیگانه غیر مجاز دستگیر شدند، تصریح کرد: این افراد جمع آوری و به اردوگاه انتقال و سپس از کشور طرد خواهند شد.

وی از توقیف پنج موتورسیکلت متخلف نیز خبر داد و افزود: کشف اموال مسروقه و مقادیری مواد مخدر از دیگر دستاوردهای اجرای این طرح بوده است.