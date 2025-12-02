مصطفی رحیمی تولیدکننده صنعت نوشتافزار، در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به چالشهای این صنعت گفت: چالشی که در حال حاضر در تمام بخشهای صنعتی کشور قابل مشاهده است، بیشک یکی از مهمترین مسائل صنفی ما نیز است. موضوع دسترسی به دانش و فناوری روز دنیا تحت تأثیر تحریمها و محدودیتهای داخلی قرار گرفته و موجب شده تا در مسیر تأمین مواد اولیه یا تجهیزات بهروز جهانی، با مشکلات زیادی مواجه شویم.
وی ادامه داد: نتیجه کلی این مسئله چیزی جز ایستایی یا افت کیفیت در تولیدات نبوده و همچنین ناتوانی در ارائه محصول با کیفیت مطلوب و قیمتی رقابتی، کاملاً محسوس است. این وضعیت نه تنها مانع رقابت سالم میشود، بلکه مصرفکنندگان را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
این تولیدکننده صنعت نوشت افزار خاطرنشان کرد: یکی دیگر از چالشهای مهم ما در حوزه قاچاق کالا شکل میگیرد؛ چه به شکل رسمی و چه غیرقانونی، ورود چنین کالاهایی به کشور میتواند ضربه مستقیمی به تولید داخلی وارد کند. وقتی تولیدکننده نمیتواند با استانداردهای جهانی رقابت کند و محصول خود را به قیمت مناسب عرضه کند، طبیعتاً بازار تحت فشار واردات یا قاچاق کالا قرار میگیرد. این مسئله حتی بعضاً مشکلات ساختاری مانند پرداخت نکردن قانونی به خزانه یا عدم شفافیت را هم به همراه دارد.
وی یادآور شد: شرایط فعلی مثل شرایط جنگی است؛ وضعیتی که نیازمند حمایتهای ویژه از تولیدکنندگان میباشد. بدیهی است که دولت باید تسهیلاتی حداقلی مثل تخفیف مالیاتی یا حمایت بیمهای را برای پایداری صنایع فراهم کند.
تولیدکنندهها تحت کنترل شدید و فشاری مضاعف قرار دارند
رحیمی گفت: مسئله اصلی اینجاست که اکنون تولیدکنندهها تحت کنترل شدید و فشاری مضاعف قرار دارند، چه در تأمین مواد اولیه، چه در صادرات و چه در فرآیندهای نظارتی مانند مالیات. این در حالی است که دلالان یا کسانی که خارج از چارچوبهای تولید فعالیت میکنند، بهراحتی از نظارتها گریخته و سود بالایی میبرند.
وی افزود: نگاه به حوزه سیاستگذاری صنعتی نیز نشاندهنده نوعی ضعف مشهود است. در واقع، برای پیشرفت هر صنعتی نیاز مبرم به دانش و فناوری روز داریم، اما بسیاری از ابزارها و ماشینآلات تخصصی یا مواد اولیه خاص، نیازمند فناوریهایی هستند که متأسفانه سیاستگذاریهای کلان نتوانسته برای تأمین آنها برنامهای عملیاتی ارائه دهد. از خودکار و اتود گرفته تا محصولاتی با تکنولوژی بالا، هر کدام نیازمند بروزرسانیهای جدی هستند.
این تولیدکننده صنعت نوشتافزار گفت: برای مثال وقتی تولیدکننده داخلی با ضعف در استانداردهای مواد اولیه مواجه باشد، موادی که مثلاً از پتروشیمی تأمین میشوند و گاهی کیفیت لازم را ندارند، چگونه میتوان انتظار داشت نهادههای تولید کیفیت مناسب داشته باشند؟ اغلب شاهد هستیم مواد اولیهای که دریافت میشود، فاقد ثبات رنگ یا کیفیت مناسب بوده و استاندارد لازم را رعایت نمیکند. طبیعی است وقتی تولیدکننده در چنین شرایطی کار کند، نمیتواند محصولات کلاس جهانی ارائه دهد.
رحیمی گفت: در نهایت باید گفت این شرایط نیازمند یک بازنگری جدی در سیاستهای حمایتی دولت است؛ چرا که بدون دسترسی به دانش روز و مواد اولیه استاندارد، رقابتپذیری در سطح ملی و بینالمللی بسیار دشوار خواهد بود.
