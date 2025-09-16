به گزارش خبرگزاری مهر، محمودرضا صنعتکار، رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان نوشت‌افزار کشور در برنامه «هشت صبح» رادیو اقتصاد اعلام کرد: امسال کسری تولید نوشت‌افزار به بالاترین سطح خود رسیده است. به گفته او، در حالی که سه تا چهار سال قبل تولیدکنندگان با سه شیفت کاری فعالیت می‌کردند، این روند سال گذشته به دو شیفت و امسال به یک شیفت کاهش یافته است.

وی یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش تولید را قطعی برق سه روز در هفته عنوان کرد و گفت: در چنین شرایطی تولیدکنندگان تنها با سه روز کار در هفته باید نیاز کشور را تأمین کنند.

صنعتکار تأکید کرد: با وجود کاهش تولید، در حال حاضر مشکل جدی در تأمین نوشت‌افزار وجود ندارد؛ چراکه تولیدکنندگان با برنامه‌ریزی قبلی اقدام به تولید و ذخیره‌سازی کرده‌اند. همچنین، حضور گسترده نوشت‌افزار قاچاق در بازار باعث شده کسری محسوس احساس نشود.

به گفته رئیس انجمن تولیدکنندگان نوشت‌افزار، تهیه مواد اولیه یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های این صنعت است. او تصریح کرد: مسئولان تنها شعار حمایت از تولید را مطرح می‌کنند و در عمل حمایتی صورت نمی‌گیرد. بسیاری از مواد اولیه تولیدکنندگان بیش از یک سال است که در گمرک رسوب کرده و حتی در حال خراب شدن است.

صنعتکار علت اصلی رسوب مواد اولیه را عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی دانست و افزود: تولیدکنندگان داخلی تحت فشار شدید قرار دارند و برای ادامه فعالیت نیازمند حمایت واقعی و عملی دولت هستند.