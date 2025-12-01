به گزارش خبرنگار مهر، پس از حواشی ایجادشده درباره بیانیه اخیر باشگاه شمسآذر قزوین که در واکنش به اشتباهات داوری و بهصورت خط بریل منتشر شده بود و از سوی برخی کاربران فضای مجازی بهعنوان توهین به جامعه روشندلان برداشت شد جمعی از روشندلان قزوینی با حضور در تمرین شمس آذر با بازیکنان و کادر فنی این تیم دیدار کردند.
در این دیدار، روشندلان حاضر ضمن گفتوگو با بازیکنان و کادر فنی، از نحوه دنبالکردن مسابقات، علاقه عمیق خود به فوتبال و تجربههای شخصیشان سخن گفتند.
این روایتها بار دیگر نشان داد که فوتبال برای آنان تنها یک تصویر نیست، بلکه احساسی زنده و همیشگی است که با شنیدن و تصور کردن در ذهن و دلشان جان میگیرد.
حضور امروز روشندلان در تمرین نشانهای روشن از اعتماد، همراهی و پیوند عاطفی میان باشگاه و جامعه افراد دارای معلولیت است.
