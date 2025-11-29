به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حاجیطاهریها با رد برخی شایعات در رابطه با محرومیت تعدادی از لیدرهای شمس آذر پس از بازی برابر پرسپولیس گفت: تاکنون هیچگونه حکم یا ابلاغ رسمی مبنی بر محرومیت لیدرها صادر نشده و تمامی خبرهای منتشرشده در این زمینه تا این لحظه کذب است.
وی با تقدیر از حضور گسترده هواداران در بازی برابر پرسپولیس اظهار کرد: با وجود اشتباهات داوری در دیدار روز جمعه، هیچ توهینی از سوی هواداران صورت نگرفت و میزبانی مسابقه در نهایت نظم و احترام انجام شد.
مدیر کانون هواداران تأکید کرد: اطلاعرسانی رسمی درباره مسائل مرتبط با کانون هواداران تنها از طریق رسانههای معتبر و صفحه رسمی کانون در شبکه اجتماعی اینستاگرام انجام میشود. از هواداران و مردم درخواست میکنیم اخبار را از مراجع رسمی دنبال کنند.
به گفته حاجیطاهریها، کانون هواداران همچنان حامی تیم بوده و در چارچوب قوانین، فعالیتهای خود را ادامه خواهد داد.
