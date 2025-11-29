  1. استانها
  2. قزوین
۸ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۰۳

تکذیب خبر محرومیت لیدرهای شمس‌آذر

قزوین- مدیر کانون هواداران شمس‌آذر گفت: تاکنون هیچ‌گونه حکم یا ابلاغ رسمی مبنی بر محرومیت لیدرها صادر نشده و تمامی خبرهای منتشرشده در این زمینه تا این لحظه کذب است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حاجی‌طاهری‌ها با رد برخی شایعات در رابطه با محرومیت تعدادی از لیدرهای شمس آذر پس از بازی برابر پرسپولیس گفت: تاکنون هیچ‌گونه حکم یا ابلاغ رسمی مبنی بر محرومیت لیدرها صادر نشده و تمامی خبرهای منتشرشده در این زمینه تا این لحظه کذب است.

وی با تقدیر از حضور گسترده هواداران در بازی برابر پرسپولیس اظهار کرد: با وجود اشتباهات داوری در دیدار روز جمعه، هیچ توهینی از سوی هواداران صورت نگرفت و میزبانی مسابقه در نهایت نظم و احترام انجام شد.

مدیر کانون هواداران تأکید کرد: اطلاع‌رسانی رسمی درباره مسائل مرتبط با کانون هواداران تنها از طریق رسانه‌های معتبر و صفحه رسمی کانون در شبکه اجتماعی اینستاگرام انجام می‌شود. از هواداران و مردم درخواست می‌کنیم اخبار را از مراجع رسمی دنبال کنند.

به گفته حاجی‌طاهری‌ها، کانون هواداران همچنان حامی تیم بوده و در چارچوب قوانین، فعالیت‌های خود را ادامه خواهد داد.

