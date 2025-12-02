  1. استانها
بوشهر- فرماندار بوشهر از آمادگی کامل این شهرستان برای میزبانی جشنواره‌ها و رویدادهای فرهنگی، هنری و مذهبی تا پایان سال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری دوشنبه‌شب در جریان بازدید از مراحل مقدمات برپایی رویداد فرهنگی «ایرانم» در شهر بوشهر ضمن تاکید بر اهمیت تکمیل هرچه سریع‌تر و آماده‌سازی ورزشگاه، اظهار کرد: برگزاری چنین رویدادهایی علاوه بر ارتقای ظرفیت‌های فرهنگی فرصت مناسبی برای ایجاد نشاط اجتماعی در میان شهروندان فراهم می‌آورد.

فرماندار بوشهر با اشاره به برنامه‌ریزی‌های گسترده برای فصل زمستان تا پایان سال، گفت: بوشهر آمادگی کامل برای میزبانی رویدادهای فرهنگی اجتماعی و مذهبی از جمله جشنواره‌های مختلف فرهنگی و هنری ملی و بین‌المللی، جشنواره‌های تئاتر و جشنواره فیلم را دارد.

در جریان این بازدید، فرماندار بوشهر از برگزار کنندگان این رویداد هنر خواست ضمن هماهنگی با نهادهای فرهنگی و انتظامی همه زیرساخت‌های لازم را برای میزبانی مطلوب از مردم فراهم کنند.

همچنین برگزارکنندگان این رویداد، گزارشی از روند آماده‌سازی زیرساخت‌ها و اقدامات انجام‌شده برای برگزاری کنسرت علیرضا قربانی در ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر ارائه کردند.

