آغاز سال زراعی در گلستان؛ ۷۱۲ هزار هکتار زیرکشت محصولات پاییزه و بهاره

گرگان-رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت: امسال ۷۱۲ هزار هکتار از اراضی استان بر اساس الگوی کشت ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی زیر کشت محصولات مختلف قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم هزارجریبی، عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام آغاز سال زراعی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ در استان گفت: بر اساس برنامه ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی، امسال در مجموع ۷۱۲ هزار هکتار از اراضی گلستان در دو دوره کشت پاییزه و بهاره زیر کشت محصولات مختلف می‌رود.

وی افزود: در کشت‌های پاییزه، ۴۲۷ هزار هکتار به گندم، ۶۰ هزار هکتار به کلزا، ۸۵ هزار هکتار به جو، پنج هزار و ۵۰۰ هکتار به سیب‌زمینی و هشت هزارهکتار به چغندر قند اختصاص دارد که از محصولات عمده این فصل به شمار می‌روند.

هزارجریبی با اشاره به اهمیت رعایت تناوب زراعی اظهار کرد: توصیه ما به کشاورزان این است که در چرخه کشت، اصل تناوب را رعایت کنند و زمان کشت را با توجه به توصیه‌های هواشناسی تنظیم کنند تا بهره‌وری و پایداری تولید افزایش یابد.

وی در ادامه افزود: یکی از سیاست‌های مهم وزارت جهاد کشاورزی در سال زراعی جدید، گسترش کشاورزی حفاظتی برای حفظ رطوبت خاک و کاهش عملیات خاک‌ورزی است. در همین راستا، کشاورزان می‌توانند از ادوات و تجهیزات موجود در استان برای اجرای این روش‌ها بهره ببرند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان با اشاره به ابلاغ برنامه الگوی کشت سال ۱۴۰۵ گفت: حدود ۲۰ درصد از سطح زیرکشت محصولات استان به دانه‌های روغنی اختصاص یافته و بذر و سایر نهاده‌های مورد نیاز به شهرستان‌ها تحویل شده است. همچنین برای کشت‌های بهاره شامل پنبه، سویا و آفتابگردان نیز تأمین نهاده‌ها و کود یارانه‌ای پیش‌بینی شده است.

هزارجریبی یادآور شد: در چارچوب الگوی کشت جدید، اجرای طرح‌هایی همچون کشت بدون شخم، کشت روی بستر بلند در اراضی آبی و کشت کف‌کاری در اراضی کم‌آب و شور از جمله توصیه‌های فنی ما به کشاورزان است.

وی درباره توسعه زیرساخت‌های آبی و خاکی استان گفت: در قالب طرح‌های سامانه‌های نوین آبیاری، انتقال آب با لوله، تجهیز و نوسازی اراضی و تمرین‌های مدیریت آب، تلاش می‌کنیم بستر مناسبی برای اجرای الگوی کشت پایدار فراهم شود. تاکنون حدود ۳۳ درصد از اراضی قابل کشت استان تحت پوشش سامانه‌های نوین آبیاری قرار گرفته و این رقم بیش از ۷۵ هزار هکتار است. برای سال جاری نیز اجرای بیش از هزار و ۵۰۰ هکتار دیگر در دستور کار قرار دارد.

هزارجریبی با اشاره به مطالعات خاک‌شناسی در استان گفت: به‌منظور بهبود کیفیت خاک و انتخاب محصولات متناسب با شرایط اقلیمی، مطالعات گسترده‌ای در حوزه خاک در حال انجام است تا در سال‌های آینده بتوانیم الگوی کشت علمی‌تر و کارآمدتری را اجرا کنیم.

وی تأکید کرد: برنامه کشت به تفکیک محصول برای ۱۴ شهرستان استان گلستان ابلاغ شده و کشاورزان برای بهره‌مندی از خدمات فنی، تسهیلات و نهاده‌های یارانه‌ای باید به مراکز جهاد کشاورزی مراجعه و اطلاعات محصولات خود را در سامانه جامع بهره‌برداری و داده‌های کشاورزی ثبت کنند.

