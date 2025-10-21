آغاز سال زراعی در گلستان؛ ۷۱۲ هزار هکتار زیرکشت محصولات پاییزه و بهاره

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم هزارجریبی، عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام آغاز سال زراعی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ در استان گفت: بر اساس برنامه ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی، امسال در مجموع ۷۱۲ هزار هکتار از اراضی گلستان در دو دوره کشت پاییزه و بهاره زیر کشت محصولات مختلف می‌رود.



وی افزود: در کشت‌های پاییزه، ۴۲۷ هزار هکتار به گندم، ۶۰ هزار هکتار به کلزا، ۸۵ هزار هکتار به جو، پنج هزار و ۵۰۰ هکتار به سیب‌زمینی و هشت هزارهکتار به چغندر قند اختصاص دارد که از محصولات عمده این فصل به شمار می‌روند.



هزارجریبی با اشاره به اهمیت رعایت تناوب زراعی اظهار کرد: توصیه ما به کشاورزان این است که در چرخه کشت، اصل تناوب را رعایت کنند و زمان کشت را با توجه به توصیه‌های هواشناسی تنظیم کنند تا بهره‌وری و پایداری تولید افزایش یابد.



وی در ادامه افزود: یکی از سیاست‌های مهم وزارت جهاد کشاورزی در سال زراعی جدید، گسترش کشاورزی حفاظتی برای حفظ رطوبت خاک و کاهش عملیات خاک‌ورزی است. در همین راستا، کشاورزان می‌توانند از ادوات و تجهیزات موجود در استان برای اجرای این روش‌ها بهره ببرند.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان با اشاره به ابلاغ برنامه الگوی کشت سال ۱۴۰۵ گفت: حدود ۲۰ درصد از سطح زیرکشت محصولات استان به دانه‌های روغنی اختصاص یافته و بذر و سایر نهاده‌های مورد نیاز به شهرستان‌ها تحویل شده است. همچنین برای کشت‌های بهاره شامل پنبه، سویا و آفتابگردان نیز تأمین نهاده‌ها و کود یارانه‌ای پیش‌بینی شده است.



هزارجریبی یادآور شد: در چارچوب الگوی کشت جدید، اجرای طرح‌هایی همچون کشت بدون شخم، کشت روی بستر بلند در اراضی آبی و کشت کف‌کاری در اراضی کم‌آب و شور از جمله توصیه‌های فنی ما به کشاورزان است.



وی درباره توسعه زیرساخت‌های آبی و خاکی استان گفت: در قالب طرح‌های سامانه‌های نوین آبیاری، انتقال آب با لوله، تجهیز و نوسازی اراضی و تمرین‌های مدیریت آب، تلاش می‌کنیم بستر مناسبی برای اجرای الگوی کشت پایدار فراهم شود. تاکنون حدود ۳۳ درصد از اراضی قابل کشت استان تحت پوشش سامانه‌های نوین آبیاری قرار گرفته و این رقم بیش از ۷۵ هزار هکتار است. برای سال جاری نیز اجرای بیش از هزار و ۵۰۰ هکتار دیگر در دستور کار قرار دارد.



هزارجریبی با اشاره به مطالعات خاک‌شناسی در استان گفت: به‌منظور بهبود کیفیت خاک و انتخاب محصولات متناسب با شرایط اقلیمی، مطالعات گسترده‌ای در حوزه خاک در حال انجام است تا در سال‌های آینده بتوانیم الگوی کشت علمی‌تر و کارآمدتری را اجرا کنیم.



وی تأکید کرد: برنامه کشت به تفکیک محصول برای ۱۴ شهرستان استان گلستان ابلاغ شده و کشاورزان برای بهره‌مندی از خدمات فنی، تسهیلات و نهاده‌های یارانه‌ای باید به مراکز جهاد کشاورزی مراجعه و اطلاعات محصولات خود را در سامانه جامع بهره‌برداری و داده‌های کشاورزی ثبت کنند.