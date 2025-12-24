مهدی زماندار، در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه آب شرب ملارد صرفاً از طریق چاه‌ها و منابع زیرزمینی تأمین می‌شود، اظهار کرد: با وجود بارش‌های اخیر، به دلیل ماهیت منابع تأمین آب، این بارندگی‌ها تاکنون نقش مؤثری در بهبود وضعیت منابع آبی شهرستان نداشته است.

وی با اشاره به نگرانی شهروندان نسبت به احتمال بروز تنش آبی در سال آینده افزود: مدیریت صحیح منابع موجود و همراهی مردم در مصرف بهینه آب، نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشگیری از بروز بحران کم‌آبی دارد و مجموعه آبفا با اتخاذ تمهیدات مدیریتی در تلاش است پایداری شبکه توزیع آب را حفظ کند.

مدیر آب و فاضلاب شهرستان ملارد در تشریح اقدامات انجام‌شده برای مدیریت و ذخیره آب بیان کرد: مدیریت فشار شبکه به‌ویژه در ساعات شبانه، موجب افزایش ظرفیت مؤثر مخازن ذخیره آب شده است. همچنین اصلاح و بازسازی بخش‌هایی از شبکه توزیع، کاهش هدررفت آب را به دنبال داشته و برخورد با انشعابات غیرمجاز نیز به‌صورت جدی در دستور کار قرار دارد.

زماندار با اشاره به آمادگی شبکه توزیع آب در فصل سرد سال تصریح کرد: شبکه‌های انتقال آب به‌صورت زیرزمینی اجرا شده‌اند و از این رو با خطر یخ‌زدگی مواجه نیستند، اما کنتورهای آب خانگی در معرض سرما قرار دارند و لازم است شهروندان نسبت به عایق‌بندی مناسب آن‌ها اقدام کنند.

وی تأکید کرد: استفاده از پشم شیشه، گونی، الیاف مصنوعی، خاک‌اره و سایر مواد عایق می‌تواند از یخ‌زدگی کنتورهای آب و بروز خسارت جلوگیری کند.

مدیر آبفای ملارد در پاسخ به پرسشی درباره راهکار عبور از تنش آبی سال آینده گفت: کاهش مصرف به معنای درست مصرف کردن و جلوگیری از بدمصرفی، اصلی‌ترین راهکار مدیریت شرایط آبی است و بدون مشارکت و همراهی مردم، امکان مدیریت منابع آب وجود نخواهد داشت.

زماندار همچنین از اجرای چند پروژه مهم زیرساختی در سطح شهرستان خبر داد و افزود: ساخت مخزن ۱۰ هزار مترمکعبی شهید روحی ملارد، حفر هشت حلقه چاه جدید برای افزایش ظرفیت تأمین آب، اصلاح و بازسازی ۱۰ کیلومتر از شبکه توزیع آب و اجرای هشت کیلومتر شبکه جمع‌آوری فاضلاب همراه با نصب دو هزار فقره انشعاب فاضلاب، از جمله پروژه‌های در دست اجرای این شهرستان است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: حفاظت از منابع محدود آب زیرزمینی، نیازمند همکاری جدی شهروندان و رعایت الگوی صحیح مصرف است.