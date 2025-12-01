امام جمعه دشتستان: مساجد کانون پرورش معنویت و تقویت وحدت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن مصلح دوشنبه شب در مراسم معارفه امام جماعت جدید مسجد خضر نبی (ع) برازجان در فضیلتهای اقامه نماز در مسجد گفت: مساجد کانون پرورش معنویت و تقویت وحدت در جامعه اسلامی هستند. و حضور مؤمنان در صفوف نماز جماعت نه تنها عبادتی بزرگ، بلکه نمادی از همبستگی و تقویت روحیه دینی در میان افراد جامعه است.
وی همچنین با اشاره به نقش امام جماعت در هدایت دینی و اخلاقی جامعه، تصریح کرد: وظیفه امام جماعت، ایجاد پیوندی عمیقتر میان مردم و آموزههای اسلامی است و این مسئولیت فرصتی ارزشمند برای خدمت به دین و جامعه محسوب میشود.
در پایان مراسم، حکم امامت جماعت مسجد خضر نبی (ع) برازجان توسط حجتالاسلام مصلح به حجةالاسلام شیخ محمد قائدیفرد به عنوان امام جماعت جدید این مسجد اعطا شد.
