به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن مصلح مصلح ظهر یکشنبه در مراسم معارفه امام جماعت جدید مسجد فردوس برازجان اظهار کرد: مساجد، سنگرهای بصیرت و پایگاه‌های تقویت همبستگی امت اسلامی هستند. این مراکز عبادی و فرهنگی نقشی محوری در تربیت نسل مؤمن و انقلابی ایفا می‌کنند و حضور فعال جوانان و نخبگان در برنامه‌های مسجد می‌تواند زمینه‌ساز تحولات بزرگ فرهنگی و اجتماعی باشد.

وی در ادامه با اشاره به نقش مساجد در ارتقای فرهنگ دینی، تصریح کرد: اگر به مساجد توجه ویژه شود و فعالیت‌های عبادی، اجتماعی و فرهنگی آنها ارتقا یابد، وحدت اسلامی و اخلاق عمومی در جامعه تقویت خواهد شد.

امام جمعه دشتستان از مردم خواست تا با مشارکت بیشتر در فعالیت‌های فرهنگی مساجد و حمایت از برنامه‌های عبادی و اجتماعی، به تقویت نقش این پایگاه‌ها در جامعه کمک کنند.

در پایان مراسم، حکم حجت‌الاسلام شهریاری به عنوان امام جماعت جدید مسجد فردوس توسط حجت‌الاسلام مصلح به وی تقدیم شد.