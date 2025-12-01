  1. بین الملل
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۴۸

ترامپ: مهم است اسرائیل گفتگوی واقعی با سوریه را حفظ کند!

ترامپ: مهم است اسرائیل گفتگوی واقعی با سوریه را حفظ کند!

رئیس‌جمهور آمریکا بدون محکوم کردن حملات اشغالگران صهیونیست به سوریه، ادعا کرد: مهم است اسرائیل گفتگوی واقعی با سوریه را حفظ کند!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا امروز دوشنبه در حمایت از جولانی و بدون محکوم کردن حملات متوالی اشغالگران صهیونیست به سوریه، ادعا کرد: ایالات متحده از نتایج به دست آمده در سوریه بسیار خرسند است. خیلی مهم است که اسرائیل گفتگوی محکم و واقعی با سوریه را حفظ کند!

رئیس‌جمهور آمریکا سپس با ادعای حمایت از دمشق مدعی شد: ما تمام تلاش خود را می‌کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که دولت سوریه به کار مهم ساختن یک کشور مرفه ادامه می‌دهد.

دونالد ترامپ، سپس افزود: رئیس جمهور (خودخوانده) سوریه، سخت تلاش می‌کند تا نتایج مثبت را تضمین کند و سوریه و اسرائیل از یک رابطه شکوفا برخوردار باشند. پایان دادن به تحریم‌های سخت و دردناک به سوریه کمک زیادی کرده است و من معتقدم که مردم و مقامات آن از این امر قدردانی می‌کنند.

ادعاهای کمک آمریکا به سوریه در حالی مطرح می‌شود که محور غربی در دوران دولت قانونی بشار اسد در این کشور از هیچ تلاشی برای گسترش تحریم‌ها و اعمال فشار بر مردم سوریه دریغ نکرده بود.

    • IR ۲۲:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      ترامپ تا زمانی که ازجولانی استفاده میکند هست زمانی که تاریخ مصرف تمام شود نتانیاهو خواهد گشت

