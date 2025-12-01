واکنش مسکو به حملات پیشدستانه ناتو علیه روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سخنگوی وزارت خارجه روسیه به اظهارات یک مقام ناتو درباره حملات پیش‌دستانه احتمالی علیه روسیه واکنش نشان داد.

ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت: اظهارات اخیر مقام ناتو درباره حملات پیش‌دستانه گامی بسیار غیرمسئولانه است و نشان‌دهنده آمادگی این ائتلاف برای ادامه حرکت به سمت تشدید تنش هاست.

زاخارووا در بیانیه‌ای که در وب‌سایت وزارت امور خارجه روسیه منتشر شد، بیان کرد: بروکسل دوست دارد شعار ماهیت صرفاً «دفاعی» این اتحاد را تکرار کند. آنچه کافو دراگو (جوزپه کافو دراگو، رئیس کمیته نظامی ناتو) در مورد «حملات پیشگیرانه» بیان کرد، نادرستی ادعاهای مکرر در بروکسل در مورد ماهیت «صرفاً دفاعی» این اتحاد را نشان می‌دهد.

وی افزود: این اظهارات تلاشی عمدی در راستای تضعیف تلاش‌ها برای حل بحران اوکراین است. ما این اظهارات را تلاشی عامدانه برای از بین بردن تلاشهای حل بحران اوکراین می دانیم. اهداف و نیات واقعی آن مدت‌هاست که آشکار شده است.

زاخارووا تاکید کرد: اظهارات درباره حملات پیشدستانه ناتو علیه روسیه گامی غیرمسئولانه است و نشان از آمادگی ناتو به سمت تنش بیشتر است. ما اظهارات جوزپه کافو دراگون درباره حملات پیشدستانه احتمالی علیه روسیه را گامی غیرمسئولانه می دانیم که آنانی که این اظهارات را مطرح می کنند باید از خطرات و تبعات احتمالی آن آگاه باشند.

گفتنی است که پیش از این ژنرال جوزپه کافو دراگون رئیس کمیته نظامی ناتو از احتمال حمله پیشدستانه علیه روسیه سخن به میان آورده بود.