امکان آبیاری ۱۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی آبدانان فراهم است

بهزاد نورمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عقبه بزرگترین سد خاکی خاورمیانه یعنی سد کرخه در استان خوزستان حدود ۶۰ کیلومتر از خاک آبدانان را در بر گرفته و اکنون با چشمانداز زیبا و دشتهای وسیع اطراف خود، به مکانی برای زمستانگذرانی پرندگان مهاجر تبدیل شده است.
وی افزود: سالانه ۴۰ تا ۵۰ گونه از پرندگان آبزی و کنارآبزی از اواسط آذرماه تا اواسط اردیبهشت به این منطقه مهاجرت میکنند و این ظرفیت طبیعی در کنار اراضی حاصلخیز کلات مورموری میتواند به توسعه اقتصادی و کشاورزی آبدانان کمک کند.
نورمحمدی با اشاره به ضرورت صدور مجوز برداشت آب از عقبه سد کرخه برای کشاورزان آبدانانی گفت: با بهرهگیری از این آب، امکان آبیاری ۱۵ هزار هکتار از اراضی کلات مورموری فراهم میشود و نزدیک به ۱۵۰۰ نفر از کشاورزان منطقه از این نعمت بهرهمند خواهند شد.
فرماندار آبدانان تأکید کرد: با توجه به حاصلخیزی اراضی، محصولات متنوعی همچون گندم، جو، برنج و کنجد در این منطقه قابلیت کشت دارند و استفاده از آب عقبه سد کرخه میتواند زمینهساز توسعه پایدار و رونق اقتصادی در آبدانان باشد.
