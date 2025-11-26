  1. استانها
  2. ایلام
۵ آذر ۱۴۰۴، ۷:۵۵

نورمحمدی: ۳۷ هزار هکتار از اراضی کشاورزی آبدانان نیازمند آبرسانی هستند

نورمحمدی: ۳۷ هزار هکتار از اراضی کشاورزی آبدانان نیازمند آبرسانی هستند

ایلام - فرماندار آبدانان گفت: در حال حاضر ۳۷ هزار هکتار از اراضی کشاورزی آبدانان نیازمند آبرسانی هستند.

بهزاد نورمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهرستان آبدانان علاوه بر مهمان‌نوازی مردم، ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه کشاورزی دارد که باید به‌خوبی مورد استفاده قرار گیرد.

وی با اشاره به وجود ۴۰ هزار هکتار زمین زراعی در شهرستان اظهار داشت: حدود سه هکتار از این اراضی آبی و ۳۷ هزار هکتار دیگر نیازمند آبیاری است.

فرماندار آبدانان اضافه کرد: در این راستا، سد ورگر در دست اقدام قرار دارد که مطالعات آن انجام شده اما چندین سال معطل مانده است.

نورمحمدی افزود: در صورت اجرای ماده ۲۳ و آغاز عملیات این سد، علاوه بر ایجاد فرصت‌های اشتغال برای جوانان، حدود ۱۳ هزار هکتار از اراضی پایین‌دست سد آبیاری و ظرفیت کشاورزی شهرستان به شکل مطلوب‌تری مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

فرماندار آبدانان همچنین به وضعیت بندهای کشاورزی شهرستان اشاره کرد و گفت: بندهای مولاب، انصار جابر و فدک متأسفانه مستعمل شده و نیازمند تعمیر و تجهیز هستند.

کد خبر 6668550

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها