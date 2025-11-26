نورمحمدی: ۳۷ هزار هکتار از اراضی کشاورزی آبدانان نیازمند آبرسانی هستند

بهزاد نورمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهرستان آبدانان علاوه بر مهماننوازی مردم، ظرفیتهای ارزشمندی در حوزه کشاورزی دارد که باید بهخوبی مورد استفاده قرار گیرد.
وی با اشاره به وجود ۴۰ هزار هکتار زمین زراعی در شهرستان اظهار داشت: حدود سه هکتار از این اراضی آبی و ۳۷ هزار هکتار دیگر نیازمند آبیاری است.
فرماندار آبدانان اضافه کرد: در این راستا، سد ورگر در دست اقدام قرار دارد که مطالعات آن انجام شده اما چندین سال معطل مانده است.
نورمحمدی افزود: در صورت اجرای ماده ۲۳ و آغاز عملیات این سد، علاوه بر ایجاد فرصتهای اشتغال برای جوانان، حدود ۱۳ هزار هکتار از اراضی پاییندست سد آبیاری و ظرفیت کشاورزی شهرستان به شکل مطلوبتری مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.
فرماندار آبدانان همچنین به وضعیت بندهای کشاورزی شهرستان اشاره کرد و گفت: بندهای مولاب، انصار جابر و فدک متأسفانه مستعمل شده و نیازمند تعمیر و تجهیز هستند.
