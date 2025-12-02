  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۴

یونیفل ادعای تل‌آویو علیه حزب‌الله را رد کرد

یونیفل ادعای تل‌آویو علیه حزب‌الله را رد کرد

سخنگوی نیروهای یونیفل ادعای رژیم صهیونیستی علیه حزب‌الله لبنان را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، سخنگوی نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در جنوب لبنان موسوم به یونیفل اعلام کرد که این نیروها طی سال گذشته هیچ فعالیت نظامی از سوی حزب الله یا اقدام به اصطلاح غیرقانونی در مناطق تحت عملیات خود ثبت نکرده‌اند.

این در حالی است که رژیم صهیونیستی به حملات هوایی و زمینی خود علیه لبنان به بهانه فعالیت‌های نظامی حزب الله ادامه می‌دهد. در حالی که حزب الله به مفاد آتش بس امضا شده با تل آویو پایبند است صهیونیست‌ها به بهانه‌های مختلف اقدام به جنگ افروزی علیه لبنان می‌کنند.

سخنگوی نیروهای یونیفل همچنین اضافه کرد که سازمان ملل روند کاهش تعداد این نیروها را در لبنان به میزان ۲۵ درصد آغاز کرده است.

وی بیان کرد که علت این اقدام کاهش بودجه تخصیص یافته به این نیروها است و پیش بینی می‌شود این روند تا اوایل سال آتی میلادی به پایان برسد.

لازم به ذکر است که پیشتر یونیفل اعلام کرده بود که رژیم صهیونیستی در ۱۲ ماه گذشته بیش از ۱۰۰۰۰ بار حریم هوایی و زمینی لبنان را نقض کرده است.

کد خبر 6675347

    • IR ۱۵:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      پس یونیفل چکاره هست؟ فقط نظاره گر نقض آتش بس رژیم صهیونیستی است؟ در مجموع سازمان ملل هیچ کاره هست هرچند که بیشتر در عمل طرف رژیم صهیونیستی است.

