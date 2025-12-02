خبرگزاری مهر، گروه استانها: روستای گردشگری کِریک در فاصله ۱۵ کیلومتری سیسخت و حدود ۲۵ کیلومتری یاسوج، بر دامنه کوههای دنا قد برافراشته است، روستایی پلکانی که حیاط هر خانه، پشتبام خانهای دیگر است و همین بافت منحصر به فرد آن را به «ماسوله جنوب» مشهور کرده است.
با معماری سنتی، خانههای خشتی و سنگی، اقلیم خنک و طبیعت سرزنده، کریک به یکی از ۱۴ روستای برجسته گردشگری استان بدل شده است.
طبیعتی کمنظیر در ارتفاعات دنا
ارتفاع این روستا به گفته کارشناسان میراث فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد به حدود ۲۴۰۰ متر از سطح دریا میرسد، جایی که چشمهسارهای زلال، باغهای سیب، هلو و انگور، شالیزارهای برنج و رودخانهای که از میان روستا میگذرد، چشماندازی خیالانگیز میسازد.
کریک یکی از مسیرهای مهم صعود به قله دنا است و سالانه کوهنوردان زیادی از سراسر کشور برای تجربه این مسیر جذاب به آن سفر میکنند.
قدمت دو هزار ساله؛ کریک در گذر تاریخ
طبق یافتههای باستانشناسی، قدمت کریک به بیش از دو هزار سال میرسد، بقایای جادهای منسوب به دوره هخامنشی احتمالاً زمان داریوش بزرگ در نزدیکی روستا کشف شده است.
خانههای قدیمی با سقفهای چوبی بلوط و سپیدار، معماری سازگار با شیب کوه و کوچههای سنگچین، هنوز هویت تاریخی این منطقه را زنده نگه داشتهاند.
فرهنگ مردم کریک، غذاهای سنتی و صنایع دستی
بیشتر اهالی کریک از سادات هستند و گویش لری بویراحمدی در میان آنها رایج است، شاهنامهخوانی شبانه، آئینهای مذهبی، تعزیهخوانی و پوشش بومی زنان و مردان از جلوههای فرهنگی این روستا است.
شغل اصلی مردم روستای کریک، کشاورزی، دامداری، باغداری و تولید صنایعدستی مانند گلیم، جاجیم و تابلو فرش است، نانهای سنتی، عسل، گردو، مویز، ریواس و گیاهان کوهی هم از مهمترین سوغاتیهای این روستا محسوب میشوند.
دیدنیهای تاریخی و طبیعی روستای کریک
از جاذبههای مهم کریک میتوان به آسیاب قدیمی، گورستان تاریخی، قنات سنتی و بقاع امامزادگان عسگر، اسحاق و شاه نعمتالله اشاره کرد.
اطراف کوهگل، منطقه حفاظتشده دنا و آبشار یاسوج نیز در نزدیکی روستا، فرصتهای متنوع طبیعتگردی را پیش روی گردشگران قرار داده است.
مسیرهای دسترسی به روستای کریک
دسترسی به روستا از یاسوج از طریق جاده یاسوج-اصفهان و سپس جاده فرعی کریک امکانپذیر است، راهی آسفالته که با فاصلهای حدود ۲۵ تا ۲۹ کیلومتر انجام میشود.
در مسیر سیسخت نیز از بلوار شهید مهدی باکری عبور کرده و گردشگران تنها با طی حدود ۱۰ کیلومتر به این مقصد گردشگری میرسند، نزدیکترین فرودگاه نیز فرودگاه یاسوج در فاصله ۳۰ کیلومتری روستا است.
اقامت گاهها و بهترین زمان سفر به کریک
با وجود افزایش ورود گردشگران، کریک هتل ندارد اما چند اقامتگاه بومگردی در آن فعال است و امکان اقامت در خانههای بومی با هماهنگی اهالی فراهم شده است.
بهترین زمان سفر به کریک بهار و تابستان است، هرچند پاییز هزار رنگ و زمستان برفی روستا نیز بهشتی برای عکاسان و طبیعتدوستان به شمار میرود.
میراثی زنده در دل زاگرس
کارشناس باستانشناسی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کهگیلویه و بویراحمد هم در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره اهمیت این روستا گفت: کریک نمونهای اصیل از معماری بومی زاگرس است، خانهها با سنگ لاشه و ملات گل ساخته شدهاند و برخی از آنها قدمتی چندصد ساله دارند، پیوند معماری با طبیعت در این روستا مثالزدنی است.
علی اصغر آتش فراز با اشاره به ثبت بخشی از بافت کریک در فهرست آثار ملی، افزود: کریک تنها یک روستا نیست، بخشی از حافظه فرهنگی مردم دنا است. حفظ آن در واقع حفاظت از هویت و تاریخ زیستفرهنگی این منطقه است.
جایگاه کریک در توسعه گردشگری دنا
سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان دنا در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: روستای کریک یکی از مقاصد مهم گردشگری دنا است و با طبیعت بکر، چشماندازهای کوهستانی و بافت اصیل خود ظرفیت تبدیلشدن به یکی از محورهای اصلی گردشگری استان را دارد.
علیاکبر پاک با اشاره به ظرفیت صنایعدستی مردم روستا افزود: گلیم، جاجیم و فرآوردههای لبنی محلی از تولیدات ارزشمند اهالی است و میتواند پایه توسعه اقتصادی و گردشگری پایدار قرار گیرد.
وی ادامه داد: با همکاری دهیاری و شورای روستا، برنامهریزیهایی برای توسعه اقامتگاههای بومگردی، مسیرهای ایمن طبیعتگردی و معرفی کریک در قالب تورهای روستایی در دست اجرا است.
سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان دنا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا این روستا به خوبی معرفی نشده است، اظهار کرد: شهرستان دنا ظرفیتهای مغفول مانده گردشگری و تاریخی زیادی دارد که یکی از آنها کریک است که امیدواریم با اقداماتی که میراث فرهنگی برای این روستا انجام میدهد شاهد رشد و توسعه گردشگری در این منطقه باشیم.
وی ادامه داد: کریک این روزها مقصدی جذاب برای گردشگرانی است که میخواهند طبیعت، تاریخ و فرهنگ اصیل ایرانی را یکجا تجربه کنند.
پاک، کوهنوردی در مسیرهای زیبای دنا، عکاسی از بافت پلکانی روستا و آشنایی با آئینهای سنتی را از مهمترین تجربههایی سفر به کریک عنوان کرد که میتواند به خاطرهای ماندگار تبدیل شود.
