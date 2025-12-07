خبرگزاری مهر، گروه استانها: در دل کوههای سرسبز و با شکوه شهرستان دنا در استان کهگیلویه و بویراحمد، روستای کریک بهعنوان یک مقصد دستنخورده و غنی از میراث فرهنگی و تاریخی با آثار و بناهای کمنظیر، فرصت مناسبی برای گردشگران است که میخواهند از جاذبههای کمتر شناختهشده کشور بازدید کنند.
این روستا با محوطههای باستانی، آئینها و مراسم مذهبی خاص خود، به یک گنجینه فرهنگی و تاریخی تبدیل شده که نیازمند توجه بیشتری است.
روستای کریک در شهرستان دنا که در دل کوههای جنوب غربی ایران قرار دارد، یکی از آن مکانهای فراموششدهای است که از گذر زمان دچار کملطفی شده است.
این روستا با داشتن بناهای تاریخی که در طول سالها تحت تأثیر شرایط مختلف طبیعی و انسانی قرار گرفتهاند، همچنان نشان از شکوه و عظمت گذشته خود دارد.
آثار باستانی و بناهای تاریخی روستای کریک
از جمله جاذبههای تاریخی این روستا میتوان به قلعه تاریخی کریک اشاره کرد که در ارتفاعات این منطقه قرار دارد و منظرهای بینظیر از روستا و دشتهای اطراف آن را به نمایش میگذارد.
این قلعه که بهعنوان یک پناهگاه طبیعی در دورانهای مختلف استفاده میشد، همچنان بخش به جا مانده از آن با دیوارهای سنگی و برجهای مراقبت، یادآور روزگاری است که امنیت و دفاع در اولویت قرار داشت.
یکی دیگر از آثار تاریخی مهم روستای کریک، آسیابهای آبی است که در حاشیه رودخانههای این منطقه قرار دارند.
این آسیابها نه تنها از منظر تاریخی ارزشمندند هستند، بلکه نمونهای بارز از معماری سنتی و نحوه استفاده از منابع طبیعی هستند که در گذشته برای تأمین نیازهای زندگی روزمره مردم استفاده میشدند.
محوطههای باستانی
در حاشیه روستا، محوطههای باستانی بسیاری قرار دارند که برخی از آنها در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیدهاند.
این محوطهها بهویژه برای علاقهمندان به تاریخ و باستانشناسی بسیار جذاب هستند، آثار سنگی، سفالهای قدیمی، و حتی اجزای معماری قدیمی در این محوطهها یافت میشوند که نشاندهنده تمدنهای مختلفی است که در این منطقه ساکن بودهاند.
آئینها و مراسم مذهبی و فرهنگی
روستای کریک نه تنها از نظر تاریخی غنی است، بلکه از نظر فرهنگی نیز میراثی پر از رنگ و تنوع دارد، یکی از مهمترین مراسم مذهبی این روستا، آئینهای شب یلدا و عید نوروز است که با شور و نشاط خاصی برگزار میشود.
در این مراسم، اهالی روستا با دکوراسیونهای سنتی، خواندن شعرهای محلی و برگزاری جشنهای بزرگ، به استقبال از فصلها و سال جدید میروند، این آئینها نه تنها برای گردشگران جذاب است بلکه فرصتی برای شناخت عمیقتر فرهنگ و سنتهای مردم این منطقه است.
گردشگری روستایی و بومگردی
این روستا به دلیل طبیعت بکر و هوای مطبوعی که دارد، بهعنوان یک مقصد بومگردی در حال شناخته شدن است، خانههای سنتی و مهماننوازی اهالی این روستا، برای گردشگران فرصتی منحصر به فرد فراهم میکند تا در محیطی آرام و دلنشین، زندگی سنتی مردم این دیار را از نزدیک لمس کنند.
علاوه بر این، استفاده از محصولات کشاورزی و دامی منطقه، مثل عسل طبیعی و لبنیات سنتی، میتواند تجربهای خوشمزه و منحصر به فرد برای گردشگران باشد.
وجود آثار تاریخی و آسیاب های قدیمی در روستای کریک
در این رابطه سرپرست اداره میراث فرهنگی دنا با اشاره به اینکه روستای کریک یکی از روستاهای تاریخی و طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد است، گفت: این روستا به دلیل جاذبههای گردشگری طبیعی و تاریخی بینظیر خود شهرت بسیاری دارد.
علی اکبر پاک اظهار کرد: این روستا دارای آثار تاریخی ارزشمندی از جمله قلعههای قدیمی، آسیابهای آبی، و خانههای تاریخی است که بهخوبی تاریخ و فرهنگ این منطقه را منعکس میکنند.
وی با بیان اینکه طبیعت بکر و دستنخورده کریک نیز به جذابیتهای گردشگری این منطقه افزوده است، تصریح کرد: این جذابیتها در کنار درختان کهن، چشمههای آب سرد، و مسیرهای کوهستانی از دیگر جاذبههای طبیعی این منطقه هستند که گردشگران را از سراسر کشور به خود جذب میکنند.
افزایش چشمگیر گردشگران در سالهای اخیر
سرپرست اداره میراث فرهنگی دنا با اشاره به افزایش قابل توجهی تعداد گردشگران در روستای کریک طی سالهای اخیر، ادامه داد: با توجه به توسعه زیرساختهای گردشگری، بخصوص در بخش بومگردی و اقامتگاههای سنتی، این روستا به مقصدی محبوب برای علاقهمندان به سفرهای طبیعتگردی و فرهنگی تبدیل شده است.
وی یادآور شد: این منطقه در تمام فصول سال به خصوص در بهار و تابستان میزبان گردشگرانی از استانهای بوشهر، خوزستان و فارس و حتی یزد است.
بومگردی؛ تجربهای متفاوت برای گردشگران
کارشناس اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کهگیلویه و بویراحمد هم یکی از جذابترین بخشهای گردشگری روستای کریک را وجود بومگردیها عنوان کرد و گفت: این اقامتگاهها علاوه بر فراهم کردن امکانات اقامتی مناسب، به گردشگران این فرصت را میدهند تا با فرهنگ محلی و سبک زندگی سنتی مردم منطقه آشنا شوند.
مسعود شفیعی افزود: در این بوم گردیها گردشگران میتوانند در محیطی آرام و طبیعی اقامت داشته باشند و از غذاهای محلی، هنرهای دستی، و فرهنگ اصیل منطقه بهرهمند شوند.
حفاظت از آثار تاریخی کریک
وی بر اهمیت حفاظت از آثار تاریخی این روستا تاکید کرد و ادامه داد: ما در حال انجام پروژههای مختلفی برای مرمت و حفاظت از آثار تاریخی روستای کریک هستیم تا این آثار نهتنها از نظر فرهنگی اهمیت داشته باشند، بلکه میتوانند در جذب گردشگران بیشتر نیز نقش داشته باشند.
کارشناس اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کهگیلویه و بویراحمد یادآور شد: اداره میراث فرهنگی با توسعه بومگردی و اقامتگاههای سنتی، همراه با پروژههای مرمتی برای حفظ آثار تاریخی به دنبال رشد صنعت گردشگری در این منطقه است.
روستای کریک با همه زیباییها و جاذبههای تاریخی و فرهنگیاش، مقصدی است که کمتر شناخته شده است اما دارای ظرفیتهای گردشگری فراوانی است که لازمه معرفی این منطقه به عنوان مقصد گردشگری منحصر به فرد در کشور نیازمند حمایت و توجه ویژه از سوی مسئولین و گردشگران است.
