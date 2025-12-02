  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۵

جیب پر پول داخلی‌های پرسپولیس مقابل استقلال

جیب پر پول داخلی‌های پرسپولیس مقابل استقلال

تیم فوتبال پرسپولیس با شارژ مالی قبل از دیدار رفت مقابل استقلال راهی اراک خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه دربی رفت فصل جاری پایتخت، تیم فوتبال پرسپولیس با خبرهای امیدوارکننده‌ای از نظر مالی آماده نبرد با استقلال می‌شود.

پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه قصد دارد تا فردا چهارشنبه بخشی از مطالبات بازیکنان را پرداخت کند؛ مبلغی که شامل درصدی از قراردادها و همچنین پاداش پیروزی‌های اخیر سرخپوشان مقابل استقلال خوزستان و شمس‌آذر قزوین خواهد بود.

این پرداختی فعلاً ویژه بازیکنان داخلی است و قرار است مطالبات بازیکنان و اعضای خارجی تیم طی هفته آینده تسویه شود.

نخستین دیدار فصل بین دو رقیب سنتی پایتخت، ۱۴ آذرماه در ورزشگاه امام خمینی شهر اراک برگزار خواهد شد.

دیداری که حساسیت آن همیشه فراتر از جدول لیگ بوده اما حضور استقلال و پرسپولیس به ترتیب با ۱۹ و ۱۸ امتیاز در رتبه‌های اول و دوم جدول بر اهمیت این بازی افزوده است.

کد خبر 6675068

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها