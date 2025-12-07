حدادی: پرسپولیس ممکن است در رشته های دیگر تیمداری کند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، پیمان حدادی و محسن خلیلی امروز (یکشنبه ۱۶ آذر) با حضور در اداره کل ورزش و جوانان استان تهران در نشستی با علی جوادی حضور پیدا کردند.

در این دیدار درباره مسائل گوناگون مورد توجه دو طرف، توسعه ورزش و فوتبال و ورزشگاه شهید کاظمی گفتگو و تبادل نظر شد.

بنا بر اعلام اداره کل ورزش و جوانان تهران؛ در این جلسه موضوع مجموعه ورزشی شهید کاظمی که متعلق به اداره کل تهران است و باشگاه پرسپولیس از آن بهره‌برداری می‌کند، مورد بررسی قرار گرفت و درخواست باشگاه مبنی بر ایجاد طرح جدید و افزایش ظرفیت‌های آن به منظور استفاده بهینه از این مجموعه ارائه شد.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در این ارتباط گفت: دیدار امروز با مدیرکل ورزش و جوانان در راستای تعامل و حمایت‌های لازم از سوی اداره کل ورزش و جوانان به جهت حمایت از این باشگاه بزرگ و مردمی، توجه به ورزش بانوان، راه اندازی رشته‌های دیگر ورزشی به غیر از فوتبال و توجه به مدارس فوتبال باشگاه انجام شد و با شناختی که از مدیرکل تهران وجود دارد، امیدوار هستیم که اتفاقات خوبی در این زمینه رقم بخورد.

در جریان این جلسه، علی جوادی با اشاره به دیدار چندی پیش خود با مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال، عنوان داشت: این دیدارها در راستای حمایت از مدیران عامل و ارکان باشگاه‌های پر طرفدار تهرانی صورت می‌گیرد، به ویژه باشگاه‌هایی که در همه رشته‌ها با هدف توسعه همه جانبه ورزش در تهران فعالیت دارند.

مدیرکل ادامه داد: باشگاه پرسپولیس ظرفیت‌های مردمی و خوبی دارد و می‌تواند با ورود به سایر رشته‌ها، کمک کند تا هواداران با انگیزه بیشتری به رشته‌های دیگر بپردازند.

وی ابراز امیدواری کرد؛ رویکرد جدید باشگاه پرسپولیس به نتایج خوبی منجر شود و اداره کل ورزش وجوانان استان تهران نیز خود را در حمایت از دو باشگاه بزرگ به عنوان دو نماد اجتماعی مهم در جامعه و کشور موظف می‌داند، چرا که این حمایت، نشاط اجتماعی فراوانی را برای تهران و ایران به ارمغان خواهد آورد.