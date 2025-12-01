تلاش یک مهاجم برای بازگشت به پرسپولیس و حضور در تیم ملی فوتبال!

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای لیگ برتر فوتبال کشور در حالی پیگیری میشود که نقل و انتقالات زمستانی به احتمال فراوان کمتر از یک ماه دیگر آغاز میشود تا تیمها بتوانند بازیکنان مد نظر خود را جذب کنند.
یکی از مهاجمان سابق پرسپولیس که در یک سال گذشته چند بار نیز در اردوهای تیم ملی حضور داشته، در شرایطی ویژه بهدنبال بازگشت به فوتبال ایران است.
این بازیکن که در لیگ امارات فرصت چندانی برای حضور در ترکیب اصلی تیمش پیدا نکرده، قصد دارد در نقلوانتقالات زمستانی به لیگ برتر بازگردد تا شانس خود را برای حضور دوباره در فهرست تیم ملی و همراهی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ افزایش دهد.
مدیر برنامههای این مهاجم بهصورت فعال در حال مذاکره و بررسی گزینههای بازگشت است و حتی نام پرسپولیس نیز میان پیشنهادهای احتمالی مطرح شده است. با این حال، از باشگاه پرسپولیس خبر میرسد که اوسمار ویهرا و معاونت ورزشی باشگاه تاکنون لیست مشخصی برای جذب بازیکن در پنجره زمستانی ارائه نکردهاند و برنامه قطعی نقلوانتقالاتی سرخها هنوز نهایی نشده است.
در صورت بازگشت این مهاجم، او امیدوار است با حضور دوباره در لیگ برتر و قرار گرفتن در فضای رقابتی مناسب، جایگاه خود در تیم ملی را برای رقابتهای پیشِ رو تثبیت کند.
