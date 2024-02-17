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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۱۲

فرمانده انتظامی استان کرمان:

عامل قتل ۱۲ نفر در فاریاب کشته شد

عامل قتل ۱۲ نفر در فاریاب کشته شد

کرمان _ فرمانده انتظامی استان کرمان از هلاکت عامل قتل ۱۲ نفر در فاریاب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی استان کرمان از عملیات ضربتی پلیس و کشته شدن عامل قتل خانوادگی شهرستان فاریاب خبر داد.

وی افزود: در این راستا تحقیقات میدانی و پی‌جویی‌های پلیسی برای دستگیری این متهم در دستور کار قرار گرفت و این مورد به پلیس شهرستان‌های همجوار نیز گزارش و درنهایت متهم متواری در روستای مهروئیه همین شهرستان شناسایی و در عملیات دستگیری‌اش کشته شد.

کد مطلب 6026536

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