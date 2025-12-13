غرق شدن ۳ کودک در استخر کشاورزی شهرستان زرند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا خادمی پور، شامگاه شنبه به خبرنگاران گفت: عصر امروز شنبه ۲۲ آذر ماه پیکر بی جان ۳ کودک با رده سنی ۷ تا ۹ سال که طبق گزارش برای شنا به استخر کشاورزی روستای «حسین آباد آخوند» از توابع شهرستان زرند وارد شده بودند با تلاش تیم‌های امدادی اعزامی خارج شد.

وی افزود: در سامانه اورژانس پیش بیمارستانی ۱۱۵ بیشترین مکان‌های ثبت شده منجر به غرق شدگی در سطح استان کرمان مربوط به استخرهای کشاورزی، سدها «به ویژه سدهای خاکی» و مسیر رودخانه‌ها بوده است.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث کرمان با توصیه به والدین گفت: کودکان خود را هرگز تنها نگذارید و به یاد داشته باشید عمق استخرهای کشاورزی بسیار بیشتر از آن چیزی است که تصور می‌شود؛ پس هرگز به آنها وارد نشوید.

وی با اشاره به اینکه باید از شنا کردن در مکان‌هایی که مجهز به امکانات امدادی برای شنا کردن و تحت نظارت نجات غریق نیستند خودداری شود تصریح کرد: در صورت عدم آشنایی با فنون نجات غریق و مواجهه با صحنه غرق شدگی فرد دیگر، هرگز به آب وارد نشوید و ضمن حفظ خونسردی و تماس فوری با شماره تلفن‌های امدادی (۱۲۵، ۱۱۵، ۱۱۲) تلاش کنید تا با ابزاری همانند چوب، الوار، طناب یا حلقه نجات فرد غرق شده را از آب بیرون کشیده و به نزدیک ترین فضای ایمن برای اقدامات نجات انتقال دهید.