به گزارش خبرنگار مهر، حسنعلی فولادی معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران از شکوفایی هنرهای نساجی سنتی در استان خبر داد و گفت: در حال حاضر ۲ هزار و ۴۸۵ هنرمند و صنعتگر دارای مجوز در این حوزه فعال‌اند و این رشته‌ها یکی از برجسته‌ترین زمینه‌های صنایع‌دستی استان به شمار می‌روند.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی خراسان جنوبی بیان کرد: بیشترین تعداد فعالان در شهرستان بیرجند با هزار و ۳۷۸ هنرمند ثبت شده و پس از آن قاینات با ۳۶۲ نفر، سرایان با ۱۷۹ نفر و خوسف با ۱۳۵ هنرمند قرار دارند.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: هنرمندان استان در رشته‌های سنتی و اصیل از جمله کاربافی (حوله‌بافی و مله‌بافی)، چادرشب‌بافی، جاجیم‌بافی، برک‌بافی و کرکی‌بافی فعالیت دارند؛ هنرهایی که ریشه در تاریخ و فرهنگ منطقه دارند و همچنان با خلاقیت نسل جدید ادامه یافته‌اند.

وی ادامه داد: صادرات نساجی سنتی استان نیز در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ به بیش از ۸۰۰ میلیون ریال رسیده است و این این محصولات شامل البسه، روتختی و حوله‌های بهداشتی بوده که به کشورهای اروپایی و عراق صادر شده‌اند.

فولادی با اشاره به ثبت هفت مهارت نساجی سنتی استان در فهرست میراث ناملموس ملی ایران، گفت: در میان آثار ثبت‌شده می‌توان به حوله‌بافی خراشاد (با شماره ثبت ۱۳۱۹)، پنبه مله خوسف (۱۶۲۲)، چادرشب‌بافی چرمه (۱۴۵۳)، برک‌بافی (۸۱۰)، کرکی‌بافی مود (۲۴۸۷)، جاجیم انگشتی اوجان (۲۰۶۲) و قارت‌بافی گریمنج (۲۴۸۸) اشاره کرد.

وی تأکید کرد: حمایت از تولیدکنندگان محلی و توسعه صادرات صنایع‌دستی، نه‌تنها موجب رونق اشتغال، بلکه نقش مهمی در حفظ میراث‌فرهنگی اصیل خراسان جنوبی دارد.