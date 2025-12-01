  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۷

خانه تاریخی سجادی خراسان جنوبی در فهرست میراث ملی ثبت شد

خانه تاریخی سجادی خراسان جنوبی در فهرست میراث ملی ثبت شد

بیرجند- معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی از ثبت خانه تاریخی سجادی استان در فهرست آثار ملی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی شریعتی‌منش گفت: خانه تاریخی موسوم به خانه سجادی در شهرستان بشرویه در بافت تاریخی و محله مقری شهر بشرویه واقع شده است.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: این بنا از آثار برجای مانده از دوران اوایل قاجاریه است.

وی ادامه داد: عناصر معماری بنا شامل ایوان تابستانه، اتاق بادگیر، زیرزمین، حیاط و آشپزخانه می‌شود.

شریعتی‌منش گفت: شهر بشرویه دارای بافت تاریخی منحصر بفرد و چشم‌نوازی است که اکنون گردشگران و علاقه‌مندان آثار تاریخی را به خود جلب کرده است.

کد خبر 6674017

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها