خانه تاریخی سجادی خراسان جنوبی در فهرست میراث ملی ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی شریعتی‌منش گفت: خانه تاریخی موسوم به خانه سجادی در شهرستان بشرویه در بافت تاریخی و محله مقری شهر بشرویه واقع شده است.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: این بنا از آثار برجای مانده از دوران اوایل قاجاریه است.

وی ادامه داد: عناصر معماری بنا شامل ایوان تابستانه، اتاق بادگیر، زیرزمین، حیاط و آشپزخانه می‌شود.

شریعتی‌منش گفت: شهر بشرویه دارای بافت تاریخی منحصر بفرد و چشم‌نوازی است که اکنون گردشگران و علاقه‌مندان آثار تاریخی را به خود جلب کرده است.