سرپرست میراث فرهنگی کرمان: مرمت سردر باغ شاهزاده ماهان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی نیکرو، گفت: نظر به اهمیت مرمت و حفاظت ابنیه تاریخی استان کرمان، مرمت سردر باغ جهانی شاهزاده ماهان با تخصیص اعتبار بیش‌از ۶ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی آغاز شده‌است.

وی افزود: مطالعه و تهیه طرح مرمت سردر باغ شاهزاده ماهان پس‌از نقشه‌برداری و برداشت فتو گرامتری به‌منظور به‌روزرسانی نقشه‌ها و شناخت دقیق‌تر آسیب‌ها پس‌از مطالعات ژئوتکنیک کلید خورده است.

وی تصریح کرد: مرمت و اصلاح آجرفرش پشت‌بام سردر باغ شاهزاده، سبک سازی، برداشت آجر فرسوده، شیب بندی و اجرای آجرفرش سنتی از جمله عملیات پیش‌بینی‌شده در این فاز اجرایی مرمت است.

نیکرو، خاطرنشان کرد: مرمت و حفاظت ابنیه تاریخی استان کرمان، به‌ویژه آثار ارزشمندی چون باغ جهانی‌شاهزاده ماهان، وظیفه‌ای ملی و رسالتی فرهنگی است که آینده گردشگری استان بر آن استوار است و این میراث گران‌بها نه‌تنها روایتگر هویت و تاریخ مردمان کرمان است، بلکه به‌عنوان سرمایه‌ای جهانی، نقش مهمی در توسعه پایدار گردشگری دارد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان در پایان بیان کرد: ما با نگاه مسئولانه و بهره‌گیری از ظرفیت متخصصان، مشارکت جوامع محلی و همراهی دستگاه‌های مرتبط، تلاش می‌کنیم تا این یادگارهای ماندگار را برای نسل‌های آینده سالم، پویا و قابل بهره‌برداری نگاه داریم و مسیر اعتلای گردشگری استان کرمان را بر پایه صیانت از میراث تاریخی و فرهنگی استان ادامه دهیم.