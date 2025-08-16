انجام عملیات عمرانی باغ شاهزاده ماهان را تعطیل می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی نیکرو، ظهر شنبه گفت: باغ جهانی شاهزاده ماهان عصر روز یکشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ به منظور انجام عملیات فنی، عمرانی و اصلاح شبکه روشنایی بهصورت موقت تعطیل و ورود بازدیدکنندگان از ساعت ۱۵ تا پایان ساعت کاری همان روز میسر نخواهد بود.
وی افزود: فعالیت این مجموعه پس از اتمام عملیات یادشده طبق روال عادی از روز بعد از سر گرفته میشود.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی کرمان افزود: ضمن پوزش از گردشگران و علاقهمندان، از همراهی و صبوری بازدیدکنندگان در راستای حفظ و ارتقای زیرساختهای این اثر ارزشمند جهانی قدردانی میکنیم.
گفتنی است باغ جهانی شاهزاده ماهان در اواخر دوره قاجار و به دستور عبدالحمید میرزا ناصرالدوله فرمانفرما ساخته شد و به عنوان یکی از نمونههای شاخص باغ ایرانی شناخته میشود.
