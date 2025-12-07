به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی نیکرو، صبح یکشنبه به خبرنگاران گفت: با توجه به فرارسیدن زمان لایروبی مسیرهای آب باغ شاهزاده و نیاز به تعمیرات کانالهای خروجی آب واقع در زیر سردر، جریان آب این باغ موقتاً قطع شدهاست.
وی افزود: گردشگران و مهمانان باغ شاهزاده این روزها علیرغم رویه معمول همیشه در بازدید از این اثر ثبت جهانی با مسیر خالی آب و آبنماها روبرو میشوند، که این حاصل روند معمول هرساله در پاکسازی مسیر انتقال آب و در راستای اقدامات مراقبتی و حفاظتی از باغ جهانی شاهزاده است.
نیکرو، ادامه داد: باغ شاهزاده یکی از باغهای زیبای تاریخی ایران و جهان بهشمار میرود که به دلیل معماری زیبا، محیط سرسبز، تنوع گیاهی، درختان سر به فلک کشیده سرو و چنار و حوضها و فوارههای متعدد، از مقاصد مهم و اصلی گردشگران داخلی و خارجی در سفر به استان کرمان محسوب میشود.
گفتنی است باغ شاهزاده ماهان که در فاصله ۳۰ کیلومتری شرق مرکز استان کرمان و در دامنه کوههای تیگران قرار گرفته است، تیرماه سال ۱۳۹۰ در قالب پرونده باغهای ایرانی در فهرست آثار جهانی به ثبت رسید.
