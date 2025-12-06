به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی نیکرو، در جریان بازدید از روند مرمت ارگ تاریخی راین گفت: مرمت و حفاظت از آثار تاریخی استان کرمان یکی از اولویتهای اصلی ادارهکل میراثفرهنگی کرمان است و خوشبختانه پروژههای مرمتی در مناطق مختلف استان با سرعت، دقت و نظارت تخصصی در حال پیشرفت است.
وی با اشاره به جایگاه ارزشمند ارگ تاریخی راین در تاریخ و هویت فرهنگی کرمان افزود: این مجموعه از شاخصترین آثار تاریخی استان کرمان است و مرمت آن نهتنها برای حفظ میراث گذشتگان ضروری است، بلکه در توسعه گردشگری فرهنگی و اقتصادی منطقه نیز نقش مهمی ایفا میکند.
وی بیان کرد: تمام پروژههای مرمتی استان کرمان بر اساس اولویتبندی کارشناسی شده، استفاده از مصالح همخوان با بنا و رعایت اصول مرمت علمی اجرا میشود و ارگ تاریخی راین نیز از این قاعده مستثنی نیست و تلاش داریم تا ضمن صیانت از اصالت بنا، زیرساختهای لازم برای معرفی بهتر این اثر فاخر به گردشگران فراهم شود.
نیکرو، مشارکت جامعه محلی را یکی از ارکان مرمت پایدار دانست و اظهار کرد: توجه به ظرفیت نیروهای بومی، استفاده از استادکاران مجرب و ایجاد اشتغال در حوزه مرمت، بخشی از رویکرد ما در پروژههای استان است و خوشبختانه این همکاری در راین نیز بهخوبی شکل گرفته است.
سرپرست اداره کل میراثفرهنگی کرمان از تداوم نظارتهای میدانی و ثبت گزارشهای منظم از روند پیشرفت کار خبر داد و خاطرنشان کرد: با همراهی مجموعه کارشناسان، مرمت ارگ راین و سایر پروژههای استان با حساسیت ویژه دنبال میشود تا بتوانیم این میراث ارزشمند را به بهترین شکل برای نسلهای آینده حفظ کرده و از منظری دیگر فرصتهای بالفعل متعددی برای جذب و ماندگاری گردشگران در استان کرمان مهیا کنیم.
