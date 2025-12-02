صحرائیان: جایگاه حرم شاهچراغ(ع) در شورای فرهنگ عمومی باید تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا صحرائیان صبح سه شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان فارس با تاکید بر جایگاه ویژه حرم شاهچراغ (ع) در ساختار فرهنگی کشور گفت: آستان مقدس احمد بن موسی (ع) نهادی مردمی و غیردولتی است که بر اساس چارچوبهای تعیینشده از سوی دفتر مقام معظم رهبری فعالیت میکند و عضو اصلی کارگروه ملی زیارت به شمار میرود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه شیراز به عنوان «سومین حرم اهلبیت (ع)» در ایران اسلامی شناخته میشود، انتظار میرود نقشآفرینی این آستان در ساختار شورای فرهنگ عمومی و بهویژه در هیئترئیسه و کمیتههای تخصصی شورا پررنگتر دیده شود.
معاون توسعه آستان مقدس شاهچراغ (ع) با اشاره به فعالیت بیش از ۲۵ هزار خادم افتخاری در سطح استان و کشور برای خدمت در حرم مطهر، افزود: مأموریت ملی آستان مقدس شاهچراغ (ع) مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی است و باید از ظرفیت مردمی، فرهنگی و زیارتی آن در تصمیمسازیهای کلان استان بهره بیشتری گرفته شود.
صحرائیان تصریح کرد: شورای فرهنگ عمومی که به ریاست نماینده ولیفقیه در استان تشکیل میشود، ظرفیت مهمی برای تحقق اهداف فرهنگی استان و پشتیبانی از جایگاه ملی سومین حرم اهلبیت (ع) دارد و باید این فرصت را غنیمت شمرد.
