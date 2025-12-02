سیاست اسرائیل در بازداشت مجدد و هدف قرار دادن اسرای فلسطینی آزادشده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی الجدید، رژیم صهیونیستی تا به امروز اقدام به بازداشت یا به شهادت رساندن ۴۰ اسیر فلسطینی کرده است که به تازگی در جریان توافق آتش بس غزه آزاد شده بودند.

لازم به ذکر است که از زمان نخستین مرحله تبادل اسرا میان رژیم صهیونیستی و نیروهای مقاومت ۷۰۰ اسیر فلسطینی آزاد شده‌اند.

این اقدام رژیم صهیونیستی به بهانه‌های مختلف از جمله بازگشت اسرای آزاد شده به صفوف نیروهای مقاومت صورت می‌گیرد به طوری که سرویس شاباک ادعا کرده ۸۲ درصد از هزار و ۲۷ اسیری که در سال ۲۰۱۱ تبادل شدند به صفوف نیروهای مقاومت برگشته‌اند.

رژیم صهیونیستی علاوه بر آنکه اسرای تازه آزاد شده را مجدداً بازداشت می‌کند با بازداشت بی دلیل صدها فلسطینی ساکن مناطق مختلف تلاش دارد تعداد اسرا در زندان‌های بدنام خود را افزایش دهد.