به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، تعمیرات اساسی در شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب شامل ۱۶۱۶ دستورکار با ارزشی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان است و به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های تعمیراتی سال‌های اخیر، حجم عملیات آن سه‌برابر برنامه‌های عادی برآورد می‌شود.

امید کیانی، مدیر تعمیرات تجهیزات صنعتی و ماشین‌آلات فرایندی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب اظهار کرد: در ۸ ماهه نخست امسال حدود ۸۸ درصد دستورکارهای قابل ترخیص دارای پیمانکار یا برنامه خود اجرایی بوده و عملکرد مجموعه نسبت به پارسال ۷ درصد افزایش یافته است.

امسال با انجام ۳۵۲ دستورکار بیشتر نسبت به سال ۱۴۰۳، حجم عملیات به‌طور چشمگیری افزایش یافته و بخش تجهیزات فرآورشی با تحقق ۹۶.۵ درصد برنامه و تعمیر ۳۵۸ تجهیز بزرگ، عملکرد قابل‌توجهی داشته است.