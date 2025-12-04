  1. اقتصاد
تعمیرات اساسی در مناطق نفت‌خیز جنوب رکورد زد

مناطق نفت‌خیز جنوب توانست در نیمه نخست امسال بیش از ۸۵ درصد از برنامه تعمیرات اساسی خود را محقق کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، تعمیرات اساسی در شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب شامل ۱۶۱۶ دستورکار با ارزشی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان است و به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های تعمیراتی سال‌های اخیر، حجم عملیات آن سه‌برابر برنامه‌های عادی برآورد می‌شود.

امید کیانی، مدیر تعمیرات تجهیزات صنعتی و ماشین‌آلات فرایندی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب اظهار کرد: در ۸ ماهه نخست امسال حدود ۸۸ درصد دستورکارهای قابل ترخیص دارای پیمانکار یا برنامه خود اجرایی بوده و عملکرد مجموعه نسبت به پارسال ۷ درصد افزایش یافته است.

امسال با انجام ۳۵۲ دستورکار بیشتر نسبت به سال ۱۴۰۳، حجم عملیات به‌طور چشمگیری افزایش یافته و بخش تجهیزات فرآورشی با تحقق ۹۶.۵ درصد برنامه و تعمیر ۳۵۸ تجهیز بزرگ، عملکرد قابل‌توجهی داشته است.

