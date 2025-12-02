  1. بین الملل
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۹:۵۵

هشدار ترامپ به دولت هندوراس درباره تغییر نتایج انتخابات

رئیس‌جمهوری آمریکا به دولت چپ‌گرای هندوراس درباره تغییر نتایج انتخابات هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز، دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا، با دخالت مستقیم در انتخابات ریاست‌جمهوری هندوراس، هشدار داد تغییر نتایج انتخابات به نفع حزب حاکم چپگرای این کشور، تبعات بدی خواهد داشت.

ترامپ طی پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال»، نوشت: مردم هندوراس در ۳۰ نوامبر به‌طور گسترده رأی دادند و باید آرای آنها شمرده شود و به دموکراسی احترام گذاشته شود. تغییر رأی مردم، هزینه سنگینی خواهد داشت.

شمارش آرا در حدود ۵۷ درصد حوزه‌های رأی‌گیری تکمیل شده و ناسری آسفورا نامزد مورد حمایت ترامپ از حزب ملی و سالوادور نصرالله از حزب لیبرال، با اختلاف تنها چند صد رأی از یکدیگر پیشتاز هستند. ریکسی مونکادا نامزد حزب حاکم لیبره، با حدود ۲۰ درصد کمتر در جایگاه سوم قرار دارد.

ترامپ پیش از این نیز از آسفورا حمایت کرده و او را تنها نامزد مورد تأیید خود معرفی کرده بود و وعده داد در کنار آمریکا علیه «نارکوکمونیست‌ها» مبارزه خواهد کرد. او همچنین اعلام کرد که ژوآن اورلاندو هرناندز رئیس‌جمهور سابق هندوراس که در آمریکا به ۴۵ سال زندان محکوم شده، مورد عفو قرار خواهد گرفت.

کارشناسان مسائل بین الملل، حمایت آشکار ترامپ از یک نامزد و تهدید چپ‌گرایان به تحریم را دخالت مستقیم در انتخابات هندوراس ارزیابی کرده اند.

    • IR ۲۱:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      0 0
      پاسخ
      ترامپ میخواهد جریان 88راسر هندوراس پیاده بکند
    • IR ۰۲:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      0 0
      پاسخ
      اگر طرفدار ترامپ پیروز انتخابات درست است اگر برعکس اتفاق بیفتد تقلب شدن است باید طرفداران دست شورش وآشوب بزنند تا منتخب مردم کنار برود شخص موردنظر ترامپ برنده شود حتی بزور

