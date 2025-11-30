به گزارش خبرگزاری مهر، آسوشیتدپرس درگزارشی نوشت: مردم هندوراس امروز برای انتخاب رئیس‌جمهور جدید در شرایطی پای صندوق‌های رأی می‌روند که صحنه انتخاباتی این کشور با مداخله غیرمنتظره دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، وارد مرحله‌ای حساس شده است.

این رسانه غربی افزود: رقابت انتخاباتی در هندوراس که پیش‌بینی می‌شد در شرایطی آرام برگزار شود، با حمایت علنی ترامپ از «ناصری آسفورا» نامزد حزب ملی و همچنین اعلام تصمیمش برای عفو «خوان اورلاندو هرناندز» رئیس‌جمهوری پیشین این کشور، با تنش سیاسی همراه شد.

پنج نامزد در این انتخابات رقابت می‌کنند، اما نظرسنجی‌ها سه چهره اصلی را پیشتاز معرفی می‌کنند: «ریکسی مونکادا» وزیر پیشین دارایی و دفاع دولت شیومارا کاسترو و نامزد حزب سوسیال‌دموکرات لیبره، «سالوادور نصرالله» نامزد حزب لیبرال و چهره مخالف فساد و «آسفورا» شهردار سابق تهگوسیگالپا و نماینده حزب ملی.

هر یک از نامزدها با وعده‌هایی متفاوت به میدان آمده‌اند؛ مونکادا اصلاحات اقتصادی و کاهش شکاف طبقاتی را مطرح کرده، نصرالله بر مبارزه با فساد تمرکز دارد و آسفورا تلاش می‌کند اعتبار از دست‌رفته حزب ملی را احیا کند.

این انتخابات در حالی برگزار می‌شود که امنیت و اشتغال همچنان مهم‌ترین مطالبه رأی‌دهندگان است؛ مسائلی که باوجود کاهش نسبی جرایم و رشد اقتصادی، همچنان چالش‌برانگیز باقی مانده است. مردم هندوراس، علاوه بر رئیس‌جمهوری، نمایندگان کنگره، شهرداران و اعضای شوراهای محلی را نیز انتخاب خواهند کرد.